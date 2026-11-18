Podczas posiedzenia Koalicji Chętnych, które odbędzie się 19 listopada 2026 roku w Berlinie, prezydent Francji Emmanuel Macron skoncentruje się na wzmocnieniu obrony przeciwlotniczej Ukrainy, przygotowaniu gwarancji bezpieczeństwa oraz pełnym udziale państw europejskich w negocjacjach pokojowych.

Spotkanie w stolicy Niemiec będzie osiemnastym na szczeblu przywódców od czasu powstania koalicji i piątym w bieżącym roku. Berlin po raz pierwszy będzie gospodarzem szczytu w formacie stacjonarnym, a weźmie w nim udział ponad 30 przywódców państw i rządów.

Jako priorytet strona francuska wskazała ochronę ukraińskiej przestrzeni powietrznej, ludności cywilnej oraz infrastruktury krytycznej. W Paryżu podkreślono, że Ukraina potrzebuje rakiet przechwytujących, a także dalszej współpracy w zakresie wywiadu i zdjęć satelitarnych. Osobno podczas szczytu rozpatrywana będzie kwestia stabilności finansowej Ukrainy w 2027 roku w oparciu o nowe propozycje Komisji Europejskiej, w sprawie których przywódcy UE mają podjąć decyzję w przyszłym tygodniu.

Drugim kierunkiem działań będzie stworzenie solidnych gwarancji prawnych i politycznych dotyczących bezpieczeństwa po zawieszeniu ognia. Podejście to zakłada długoterminowe wsparcie dla Sił Zbrojnych Ukrainy oraz przygotowanie sił wielonarodowych, które będą zapewniać bezpieczeństwo na lądzie, w powietrzu i na morzu. Uczestnikom szczytu zostanie również przedstawione sprawozdanie z przebiegu ćwiczeń tych jednostek, które obecnie trwają w Polsce.

Trzecim priorytetem Paryża jest zapewnienie pełnego udziału Europy w negocjacjach pokojowych, które zostały wznowione w Abu Zabi, zgodnie z ustaleniami osiągniętymi w Dublinie w dniach 12–13 listopada. W Pałacu Elizejskim podkreślono, że Europa występuje w tym procesie nie jako pośrednik, ale po stronie Ukrainy, broniąc stanowiska gwarantującego bezpieczeństwo Ukrainy i całego kontynentu.

Źródło: Ukrinform.

Władze francuskie oficjalnie potwierdziły obecność swoich żołnierzy na terytorium Ukrainy, podkreślając jednocześnie, że nie biorą oni udziału w działaniach bojowych. Poinformowała o tym minister-delegatka przy Ministerstwie Sił Zbrojnych Francji Alice Rüfo.

Wcześniej stacja radiowa RFI poinformowała, że niewielkie grupy francuskich żołnierzy pod dowództwem generała działają na Ukrainie co najmniej od lata 2026 roku w ramach misji Volia. Przybywają oni na krótki okres w celu szkolenia personelu i obsługi skomplikowanego sprzętu, w szczególności myśliwców Mirage 2000 oraz samobieżnych dział artyleryjskich Caesar. Według doniesień mediów, w celu zapewnienia poufności działań tych grup wykorzystuje się przykrywkę w postaci oficjalnej misji Gerfaut, rozlokowanej w Polsce.

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