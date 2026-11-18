На заседании «Коалиции желающих», которое состоится 19 ноября 2026 года в Берлине, президент Франции Эммануэль Макрон сосредоточится на укреплении противовоздушной обороны Украины, выработке гарантий безопасности и полноценном участии европейских государств в мирных переговорах.

Встреча в немецкой столице станет восемнадцатой на уровне лидеров с момента основания коалиции и пятой в текущем году. Берлин впервые примет саммит в очном формате, а участие в нем примут более 30 лидеров государств и правительств.

Первым приоритетом французской стороны названа защита украинского воздушного пространства, мирного населения и критически важной инфраструктуры. В Париже подчеркнули, что Украина нуждается в ракетах-перехватчиках, а также в дальнейшем сотрудничестве в сфере разведки и спутниковых снимков. Отдельно в ходе саммита будет рассматриваться вопрос финансовой устойчивости Украины в 2027 году на основе новых предложений Еврокомиссии, решение по которым лидеры ЕС должны принять на следующей неделе.

Вторым направлением работы станет формирование надежных юридических и политических гарантий безопасности после прекращения огня. Этот подход предусматривает долгосрочную поддержку Вооруженных сил Украины и подготовку многонациональных сил, которые будут обеспечивать безопасность на суше, в воздухе и на море. Участникам саммита также представят отчет о ходе учений этих подразделений, которые в настоящее время проходят в Польше.

Третьим приоритетом Парижа является обеспечение полноценного участия Европы в мирных переговорах, возобновившихся в Абу-Даби, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Дублине 12–13 ноября. В Елисейском дворце подчеркнули, что Европа выступает в этом процессе не в качестве посредника, а на стороне Украины, отстаивая позиции, гарантирующие безопасность Украины и всего континента.

Источник: Укринформ.

Французские власти официально подтвердили нахождение своих военнослужащих на территории Украины, подчеркнув при этом отсутствие их участия в боевых действиях. Об этом заявила министр-делегат при Министерстве вооруженных сил Франции Алис Рюфо.

Ранее радиостанция RFI сообщила, что небольшие группы французских военных под руководством генерала работают в Украине как минимум с лета 2026 года в рамках миссии Volia. Они прибывают на короткий срок для обучения личного состава и сопровождения сложной техники, в частности истребителей Mirage 2000 и САУ Caesar. По данным СМИ, для обеспечения конфиденциальности деятельности этих групп используется прикрытие официальной миссии Gerfaut, развернутой в Польше.

Читай нас в