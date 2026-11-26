Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии имущества бывшего первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галеса, его родственников и доверенных лиц. Стоимость активов, которые перейдут в собственность государства, превышает 970 млн рублей.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Всего государству будут переданы 63 объекта движимого и недвижимого имущества. Среди них — квартиры и земельные участки в Москве, Краснодаре, Геленджике, станице Каневской и Ростове-на-Дону, а также пять автомобилей.

По данным Генпрокуратуры РФ, активы были приобретены в период с 2007 по 2025 год. За это время официальный доход Галеса составил 41,6 млн рублей, а его ближайшие родственники в совокупности заработали чуть более 11,4 млн рублей.

В надзорном ведомстве утверждают, что чиновник вопреки законодательству совмещал государственную службу с предпринимательской деятельностью. Для этого он привлек бизнесмена Анатолия Спирина, на имя которого оформили материально-техническую базу и строительство многоквартирного дома в станице Каневской. В то же время, по версии прокуратуры, фактически компанией руководил сам Галась, влияя на ее решения и распределяя прибыль.

Помимо конфискации имущества, Генпрокуратура требовала взыскать с ответчиков почти 86 млн рублей за ранее проданные активы. Речь идет о квартире в Краснодаре, земельном участке и доме в Кабардинке, а также долях в земельном участке и двух нежилых помещениях.

Всего в деле фигурировали 13 человек, среди которых дети, родители, бывшая и нынешняя супруги 50-летнего чиновника.

Игорь Галась занимал различные должности в администрации Краснодарского края с 2007 года. В 2015 году он стал заместителем губернатора Вениамина Кондратьева. В сферу его ответственности входили бюджетная и экономическая политика, финансовый контроль, контрактная система и инвестиции.

За последние полтора года ряд нынешних и бывших заместителей Кондратьева были задержаны по делам о коррупции. В частности, реальные сроки лишения свободы за хищение и злоупотребление полномочиями получили Александр Власов — 14 лет колонии и Александр Нестеренко — 9 лет. Анну Минькову приговорили к 5,5 годам условно.

В апреле 2026 года в собственность государства также было передано имущество ещё одного бывшего вице-губернатора края Андрея Коробки и связанных с ним лиц. Стоимость активов составила около 10 млрд рублей. Сам Коробка ожидает приговора по делу о масштабном мошенничестве.

Кроме того, бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, ранее занимавшего должность заместителя Кондратьева, приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о хищении и взяточничестве. В январе 2026 года у него конфисковали активы на сумму 1,6 млрд рублей, в том числе 50 домов, 15 земельных участков, 10 автомобилей и десятки миллионов рублей наличными.

Ранее в России, государстве-агрессоре, московский суд арестовал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Ему предъявили обвинения в мошенничестве, растрате, легализации средств и взяточничестве.

Президент Российской Федерации — государства-агрессора Владимир Путин 25 ноября освободил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Соответствующий указ был опубликован на официальном российском портале правовой информации.

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