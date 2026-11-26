Sąd Rejonowy im. Lenina w Krasnodarze uwzględnił wniosek Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej o zajęcie majątku byłego pierwszego wicegubernatora obwodu krasnodarskiego Igora Galasa, jego krewnych i osób zaufanych. Wartość aktywów, które przejdą na własność państwa, przekracza 970 mln rubli.

Orzeczenie sądu podlega natychmiastowemu wykonaniu.

W sumie państwu zostanie przekazanych 63 obiektów ruchomości i nieruchomości. Wśród nich znajdują się mieszkania i działki w Moskwie, Krasnodarze, Gelendżiku, stnicy Kanivskiej i Rostowie nad Donem, a także pięć samochodów.

Według danych Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej aktywa te zostały nabyte w latach 2007–2025. W tym czasie oficjalne dochody Galasa wyniosły 41,6 mln rubli, a jego najbliżsi krewni zarobili łącznie nieco ponad 11,4 mln rubli.

W organie nadzorczym twierdzą, że urzędnik, wbrew przepisom, łączył służbę publiczną z działalnością gospodarczą. W tym celu zaangażował biznesmena Anatolija Spirina, na którego nazwisko zarejestrowano zaplecze materialno-techniczne oraz budowę budynku wielorodzinnego w miejscowości Kanivska. Jednocześnie, według prokuratury, faktycznie firmą kierował sam Galas, wpływając na jej decyzje i rozdzielając zyski.

Oprócz konfiskaty mienia Prokuratura Generalna domagała się od pozwanych zwrotu prawie 86 mln rubli za wcześniej sprzedane aktywa. Chodzi o mieszkanie w Krasnodarze, działkę i dom w Kabardince, a także udziały w działce oraz dwóch lokalach niemieszkalnych.

W sumie w sprawie figurowało 13 osób, w tym dzieci, rodzice, była i obecna żona 50-letniego urzędnika.

Igor Galas od 2007 roku pełnił różne funkcje w administracji obwodu krasnodarskiego. W 2015 roku został zastępcą gubernatora Weniamina Kondratjewa. Do jego zakresu obowiązków należały polityka budżetowa i gospodarcza, kontrola finansowa, system kontraktowy oraz inwestycje.

W ciągu ostatniego półtora roku zatrzymano szereg obecnych i byłych zastępców Kondratjewa w sprawach dotyczących korupcji. W szczególności rzeczywiste kary pozbawienia wolności za defraudację i nadużycie uprawnień otrzymali Aleksander Własow – 14 lat kolonii karnej oraz Aleksander Nesterenko – 9 lat. Anna Minkowa została skazana na 5,5 roku więzienia w zawieszeniu.

W kwietniu 2026 roku na rzecz państwa przekazano również majątek kolejnego byłego wicegubernatora regionu, Andrieja Korobki, oraz osób z nim powiązanych. Wartość aktywów wyniosła około 10 mld rubli. Sam Korobka oczekuje na wyrok w sprawie dotyczącej oszustwa na dużą skalę.

Ponadto były burmistrz Soczi Aleksiej Kopajgorodski, który wcześniej pełnił funkcję zastępcy Kondratjewa, został skazany na 15 lat pozbawienia wolności w sprawie dotyczącej malwersacji i przekupstwa. W styczniu 2026 roku skonfiskowano mu aktywa o wartości 1,6 mld rubli, w tym 50 domów, 15 działek, 10 samochodów oraz dziesiątki milionów rubli w gotówce.

Wcześniej w Rosji, państwie-agresorze, moskiewski sąd aresztował gubernatora obwodu murmańskiego Andrieja Czibisa. Postawiono mu zarzuty oszustwa, malwersacji, prania brudnych pieniędzy i przekupstwa.

Prezydent Federacji Rosyjskiej – państwa agresora – Władimir Putin zwolnił 25 listopada gubernatora obwodu murmańskiego Andrieja Czibisa. Odpowiedni dekret opublikowano na oficjalnym rosyjskim portalu informacji prawnej.

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