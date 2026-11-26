Wybory prezydenckie w Serbii odbędą się 27 grudnia 2026 r. po tym, jak ruch protestacyjny „Lista Studencka” zwyciężył w październikowych wyborach parlamentarnych, ogłosił nowo wybrany przewodniczący Zgromadzenia Narodowego i pełniący obowiązki prezydenta Serbii Aleksandar Čupić.

Decyzję o wyznaczeniu terminu wyborów podpisał 26 listopada zgodnie z konstytucją Serbii i ustawą o wyborze prezydenta.

Zgodnie z przepisami wybory głowy państwa muszą zostać ogłoszone nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 30 dni przed dniem głosowania, a w przypadku przedterminowego wygaśnięcia kadencji prezydenta głosowanie musi odbyć się nie później niż trzy miesiące od dnia wygaśnięcia jego kadencji. Aleksandar Čupić wyraził nadzieję na rywalizację między czołowymi kandydatami i ich programami oraz wezwał obywateli Serbii do stawienia się w lokalach wyborczych 27 grudnia, aby wybrać prezydenta Republiki z silnym mandatem.

Źródło: N1.

W Serbii posłowie wybrali 48-letniego docenta Uniwersytetu w Belgradzie i rolnika ekologicznego Aleksandara Čupića na przewodniczącego parlamentu. Za jego kandydaturą opowiedziało się 140 z 239 posłów – tyle właśnie mandatów posiada rządząca Lista Studencka.

W Belgradzie w Serbii zatrzymano właściciela grupy medialnej Informer, Dragana Vučičevića. Został on zatrzymany na 48 godzin. Jak donosi Der Spiegel, prokuratura podejrzewa go o wywoływanie paniki i zamieszek, a także o utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości.

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