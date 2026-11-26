Президентские выборы в Сербии состоятся 27 декабря 2026 года после того, как протестное движение «Студенческий список» одержало победу на парламентских выборах в октябре, объявил новоизбранный спикер Народной скупщины и исполняющий обязанности президента Сербии Александар Чупич.

Решение о назначении выборов он подписал 26 ноября в соответствии с конституцией Сербии и законом об избрании президента.

Согласно законодательству, выборы главы государства должны быть объявлены не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в случае досрочного прекращения полномочий президента голосование должно состояться не позднее чем через три месяца со дня окончания его полномочий. Александар Чупич выразил надежду на конкуренцию между ведущими кандидатами и их программами и призвал граждан Сербии прийти на избирательные участки 27 декабря, чтобы избрать президента Республики с сильным мандатом.

Источник: N1.

В Сербии депутаты избрали 48-летнего доцента Белградского университета и органического фермера Александара Чупича председателем парламента. За его кандидатуру проголосовали 140 из 239 депутатов — именно столько мандатов имеет правящий Студенческий список.

В Белграде, Сербия, задержали владельца медиагруппы Informer Драгана Вучичевича. Его задержали на 48 часов. Как сообщает Der Spiegel, прокуратура подозревает его в разжигании паники и беспорядков, а также в препятствовании правосудию.

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