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Президентські вибори у Сербії відбудуться 27 грудня 2026 року після того, як протестний рух «Студентський список» переміг на парламентських виборах у жовтні, оголосив новообраний спікер Народної скупщини та виконувач обов’язків президента Сербії Александар Чупич.

Рішення про призначення виборів він підписав 26 листопада відповідно до конституції Сербії та закону про обрання президента.

Згідно із законодавством, вибори глави держави мають бути оголошені не раніше ніж за 60 днів і не пізніше ніж за 30 днів до дня голосування, а у разі дострокового припинення повноважень президента голосування має відбутися не пізніше трьох місяців із дня завершення його повноважень. Александар Чупич висловив сподівання на конкуренцію між провідними кандидатами та їхніми програмами й закликав громадян Сербії прийти на виборчі дільниці 27 грудня, щоб обрати президента Республіки із сильним мандатом.

Джерело: N1.

У Сербії депутати обрали 48-річного доцента Белградського університету та органічного фермера Александара Чупича головою парламенту. За його кандидатуру проголосували 140 із 239 депутатів — саме стільки мандатів має керівний Студентський список.

У Белграді, Сербія, затримали власника медіагрупи Informer Драгана Вучичевича. Його затримали на 48 годин. Як повідомляє Der Spiegel, прокуратура підозрює його у розпалюванні паніки й заворушень, а також у перешкоджанні правосуддю.

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