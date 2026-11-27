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Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек прокоментував випадок самопідпалу 22-річного громадянина України в центрі Варшави та назвав можливу причину його вчинку.

Чоловік, який отримав опіки внаслідок інциденту, наразі перебуває в лікарні.

«Його стан дуже важкий. Він наразі перебуває у лікарні та бореться за життя. Ми ще не знаємо, які були мотиви самоспалення, але розуміємо, що в Польщі перебуває багато громадян України, які мають більш слабку психіку і вони під впливом подій можуть мати такі думки про самогубство», – сказав генпрокурор.

За даними ЗМІ, чоловік, який підпалив себе, є 22-річним громадянином України та студент Варшавського політехнічного університету. Його звати Едвард, він має громадянство України та Карту поляка.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Раніше польські медіа повідомляли, що увечері 25 листопада в центрі Варшави чоловік вчинив самоспалення навпроти Президентського палацу, поблизу будівлі Міністерства культури та національної спадщини Польщі. За інформацією польських ЗМІ, постраждалий є громадянином України.

Українець влаштував самопідпал у Варшаві через нерівне ставлення до поляків та українців.

Українець, який вчинив самопідпал у Польщі, перебуває в реанімації, — МЗС.

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