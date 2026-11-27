Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Polski Waldemar Żurek skomentował przypadek podpalenia się 22-letniego obywatela Ukrainy w centrum Warszawy i wskazał możliwą przyczynę jego czynu.

Mężczyzna, który odniósł poparzenia w wyniku tego zdarzenia, przebywa obecnie w szpitalu.

„Jego stan jest bardzo ciężki. Obecnie przebywa w szpitalu i walczy o życie. Nie znamy jeszcze motywów samospalenia, ale zdajemy sobie sprawę, że w Polsce przebywa wielu obywateli Ukrainy o słabszej psychice, którzy pod wpływem wydarzeń mogą mieć takie myśli samobójcze” – powiedział prokurator generalny.

Według doniesień mediów mężczyzna, który podpalił się, to 22-letni obywatel Ukrainy i student Politechniki Warszawskiej. Nazywa się Edward, posiada obywatelstwo Ukrainy oraz Kartę Polaka.

Informację tę przekazał korespondent „Glavkomu”.

Wcześniej polskie media informowały, że wieczorem 25 listopada w centrum Warszawy mężczyzna podpalił się naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, w pobliżu budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski. Według informacji polskich mediów poszkodowany jest obywatelem Ukrainy.

Ukrainiec podpalił się w Warszawie z powodu nierównego traktowania Polaków i Ukraińców.

Ukrainiec, który podpalił się w Polsce, przebywa na oddziale intensywnej terapii — poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

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