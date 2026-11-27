Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек прокомментировал случай самосожжения 22-летнего гражданина Украины в центре Варшавы и назвал возможную причину его поступка.

Мужчина, получивший ожоги в результате инцидента, в настоящее время находится в больнице.

«Его состояние очень тяжелое. Он сейчас находится в больнице и борется за жизнь. Мы пока не знаем, каковы были мотивы самосожжения, но понимаем, что в Польше находится много граждан Украины, которые имеют более слабую психику и под влиянием событий могут испытывать такие мысли о самоубийстве», — сказал генпрокурор.

По данным СМИ, мужчина, который поджёг себя, — 22-летний гражданин Украины и студент Варшавского политехнического университета. Его зовут Эдвард, он имеет гражданство Украины и Карту поляка.

Об этом сообщает корреспондент «Главкома».

Ранее польские СМИ сообщали, что вечером 25 ноября в центре Варшавы мужчина совершил самосожжение напротив Президентского дворца, недалеко от здания Министерства культуры и национального наследия Польши. По информации польских СМИ, пострадавший является гражданином Украины.

Украинец устроил самосожжение в Варшаве из-за неравного отношения к полякам и украинцам.

Украинец, совершивший самосожжение в Польше, находится в реанимации, — МИД.

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