Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы пожелал народу России здоровья и успехов и заверил, что верит в победу страны.

По словам российского чиновника, северокорейский диктатор попросил передать россиянам пожелания всего наилучшего и назвал себя их настоящим другом и товарищем.

«Товарищ Ким Чен Ын просил передать всему народу Российской Федерации пожелания здоровья и успехов. Он верит в нас, в победу. И желает всего самого доброго нашему народу, как наш настоящий друг и товарищ», — заявил Козлов.

Александр Козлов находится в столице КНДР, где 25–27 ноября проходит 13-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Северной Кореей.

Российскую делегацию возглавляет Козлов, а северокорейскую — министр внешнеэкономических дел Юн Чон Хо.

В рамках визита для Ким Чен Ына организовали торжественный концерт с участием российских артистов. Среди исполнителей была певица Лариса Долина, которая исполнила композиции «Погода в доме», «Стена» и «Счастья тебе, Земля моя».

Также перед северокорейским лидером выступил Национальный академический оркестр народных инструментов имени Осипова. Музыканты исполнили, в частности, «Калинку», «Катюшу», «Вдоль по Питерской» и «Камаринскую».

Концерт стал частью культурной программы, посвященной заседанию межправительственной комиссии. В прошлом году в Пхеньяне перед Ким Чен Ыном также выступал российский певец SHAMAN, который исполнил песню, специально посвященную северокорейскому лидеру.

Активизация публичных заявлений о дружбе Москвы и Пхеньяна происходит на фоне сообщений о возможной приостановке или паузе в поставках северокорейского вооружения в Россию.

В то же время российские пропагандистские ресурсы всё чаще подчеркивают близость двух режимов, взаимную поддержку и неизменность стратегического партнёрства. Послание Ким Чен Ына, переданное российским министром, также вписывается в эту информационную кампанию.

Северная Корея является одним из ключевых партнеров России в войне против Украины. По данным украинской и западной разведок, Пхеньян поставлял Москве артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, а также направлял военных для участия в боевых действиях на стороне РФ.

Военное сотрудничество двух стран усилилось после подписания в июне 2024 года договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает взаимную военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из сторон.

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов после визита в Пхеньян.

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