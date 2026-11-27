Утром 27 ноября в Эстонии объявили предупреждение о возможной угрозе со стороны беспилотников для южных и юго-восточных регионов страны. В ответ в воздух поднялись истребители союзников по НАТО.

Предупреждение Сил обороны Эстонии о возможной опасности появления дронов в воздушном пространстве страны было распространено в 06:41 27 ноября. Уже в 07:24 его отменили.

Угроза касалась шести уездов: Йыгеваского, Пылваского, Тартуского, Валгаского, Вильяндиского и Вируского.

В Силах обороны Эстонии подтвердили ERR, что для реагирования на потенциальную опасность в воздух поднимались истребители НАТО.

Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Напомним, утром 27 ноября неизвестный беспилотник ненадолго нарушил воздушное пространство Латвии. В ответ были задействованы истребители НАТО и дрон-перехватчик.

Вечером 26 ноября в Румынии подняли в воздух два истребителя F-18 из-за возможного появления российских беспилотников вблизи границы с Украиной. Жителей северной части уезда Тулча предупредили об угрозе нарушения воздушного пространства страны и разослали уведомления через систему RO-Alert. Однако фактического вторжения дронов в воздушное пространство Румынии не зафиксировали.

В Южной Корее истребители подняли в воздух после того, как военные самолеты Российской Федерации — государства-агрессора — вошли в южнокорейскую зону идентификации противовоздушной обороны над Восточным морем и приблизились к острову Уллиндо. Нарушения воздушного пространства страны не было.

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