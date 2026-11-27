Rano 27 listopada w Estonii ogłoszono ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu ze strony dronów dla południowych i południowo-wschodnich regionów kraju. W odpowiedzi w powietrze wzbiły się myśliwce sojuszników z NATO.

Ostrzeżenie Sił Obronnych Estonii o potencjalnym zagrożeniu pojawieniem się dronów w przestrzeni powietrznej kraju ogłoszono o godz. 06:41 27 listopada. Już o godz. 07:24 zostało ono odwołane.

Zagrożenie dotyczyło sześciu powiatów: Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi i Viru.

Siły Obronne Estonii potwierdziły stacji ERR, że w odpowiedzi na potencjalne zagrożenie w powietrze wzbiły się myśliwce NATO.

Informację tę podała estońska stacja telewizyjna ERR.

Przypomnijmy, że rano 27 listopada nieznany dron na krótko naruszył przestrzeń powietrzną Łotwy. W odpowiedzi wysłano myśliwce NATO oraz drona przechwytującego.

Wieczorem 26 listopada w Rumunii wysłano w powietrze dwa myśliwce F-18 z powodu możliwego pojawienia się rosyjskich dronów w pobliżu granicy z Ukrainą. Mieszkańcy północnej części powiatu Tulcea zostali ostrzeżeni o zagrożeniu naruszeniem przestrzeni powietrznej kraju i otrzymali powiadomienie za pośrednictwem systemu RO-Alert. Nie odnotowano jednak faktycznego wtargnięcia dronów do przestrzeni powietrznej Rumunii.

W Korei Południowej myśliwce wzbiły się w powietrze po tym, jak samoloty wojskowe Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — wkroczyły do południowokoreańskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej nad Morzem Wschodnim i zbliżyły się do wyspy Ulleungdo. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej kraju.

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