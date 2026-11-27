Lizbońska Benfica poniosła porażkę 0:4 z czeską Viktorią Pilzno w meczu Ligi Europy w Pilźnie w Czechach. Po tym wyniku klub, który przed spotkaniem prowadził w tabeli fazy ligowej, spadł na piątą pozycję.

Trzy gole przed przerwą

Jak informuje Interia Sport, gospodarze otworzyli wynik w 30. minucie za sprawą Patrika Hrosovsky'ego. Pod koniec pierwszej połowy Viktoria zdobyła jeszcze dwie bramki: w 43. minucie trafił Prince Adu, a w 44. minucie Christophe Kabongo.

Po przerwie Kabongo skompletował dublet już 33 sekundy po pierwszym gwizdku drugiej połowy. Ta bramka ustaliła końcowy wynik na 4:0. Po porażce Benficę w tabeli wyprzedziły Bournemouth, Juventus, Ferencvaros i Bayer Leverkusen.

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Ocena Jakuba Kamińskiego

Interia Sport określa ten wynik jako jeden z najwyższych przegranych Benfiki w europejskich rozgrywkach. Portal wspomina porażkę 0:7 z Celtą w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej Pucharu UEFA w 1999 roku, a także przegrane 0:5 z Penarolem w 1961 roku, Borussią Dortmund w 1963 roku i Basel w 2017 roku.

Jakub Kamiński otrzymał od A Bola ocenę 4 na 10. Wyżej od niego oceniono tylko Trubina, Palhinhę, Echeverriego i Schjelderupa. W publikacji zaznaczono, że Kamiński był najlepszy w pierwszej połowie, jednak po przerwie jego wpływ na grę zmalał. Wykonał 26 celnych podań z 27, oddał jeden zablokowany strzał i wygrał trzy z siedmiu pojedynków.

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