里斯本本菲卡在捷克比尔森进行的一场欧联杯比赛中，以0比4不敌捷克球队比尔森胜利。此役过后，这支赛前领跑联赛阶段积分榜的俱乐部跌至第五位。

半场前打入三球

据Interia Sport报道，主队凭借帕特里克·赫罗绍夫斯基在第30分钟的进球首开纪录。上半场结束前，比尔森胜利再入两球：普林斯·阿杜在第43分钟破门，克里斯托夫·卡邦戈则在第44分钟得分。

中场休息后，卡邦戈在下半场开场哨响后仅33秒就完成梅开二度。这粒进球将最终比分定格为4比0。本菲卡失利后，伯恩茅斯、尤文图斯、费伦茨瓦罗斯和勒沃库森在积分榜上超越了他们。

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雅库布·卡明斯基的评分

Interia Sport称，这一结果是本菲卡在欧洲赛事中最惨重的失利之一。该媒体提到，本菲卡曾在1999年欧洲联盟杯第三轮资格赛中以0比7负于塞尔塔，还曾在1961年以0比5负于佩纳罗尔、1963年负于多特蒙德和2017年负于巴塞尔。

雅库布·卡明斯基获得了A Bola给出的10分制4分。只有特鲁宾、帕利尼亚、埃切韦里和谢尔德鲁普的评分高于他。该媒体指出，卡明斯基是上半场表现最好的球员，但中场休息后他对比赛的影响有所下降。他27次传球中26次成功，完成一次被封堵的射门，并在7次对抗中赢下3次。

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