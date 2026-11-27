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Вранці 27 листопада в Естонії оголосили попередження про можливу загрозу безпілотників для південних і південно-східних регіонів країни. У відповідь у повітря підняли винищувачі союзників по НАТО.

Попередження Сил оборони Естонії про можливу небезпеку появи дронів у повітряному просторі країни поширили о 06:41 27 листопада. Уже о 07:24 його скасували.

Загроза стосувалася шести повітів: Йигеваського, Пилваського, Тартуського, Валгаського, Вільяндіського та Вируського.

У Силах оборони Естонії підтвердили ERR, що для реагування на потенційну небезпеку в повітря підіймали винищувачі НАТО.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Нагадаємо, вранці 27 листопада невідомий безпілотник ненадовго порушив повітряний простір Латвії. У відповідь були залучені винищувачі НАТО та дрон-перехоплювач.

Увечері 26 листопада в Румунії підняли в повітря два винищувачі F-18 через можливу появу російських безпілотників поблизу кордону з Україною. Жителів північної частини повіту Тулча попередили про загрозу порушення повітряного простору країни та надіслали повідомлення через систему RO-Alert. Однак фактичного вторгнення дронів у повітряний простір Румунії не зафіксували.

У Південній Кореї винищувачі підняли в повітря після того, як військові літаки Російської Федерації — держави-агресора — увійшли до південнокорейської зони ідентифікації протиповітряної оборони над Східним морем та наблизилися до острова Уллиндо. Порушення повітряного простору країни не було.

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