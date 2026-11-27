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Вранці 27 листопада невідомий безпілотник ненадовго порушив повітряний простір Латвії. У відповідь були залучені винищувачі НАТО та дрон-перехоплювач.

Через інцидент у східній частині муніципалітету Лудза оголосили тривогу щодо порушення повітряного простору. Згодом її скасували. Також було припинено дію попередження про нижчий рівень загрози для муніципалітету Балві, розташованого на північ від Лудзи.

За даними Reuters, попередження оголосили на тлі відбиття атаки безпілотників у Ленінградській області Росії. Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив, що там збили понад 40 БпЛА.

Видання зазначає, що інцидент став черговим випадком порушення повітряного простору країни — члена Європейського Союзу та НАТО. Подія відбулася на тлі побоювань щодо поширення війни Росії проти України за межі української території, адже Київ і Москва продовжують обмінюватися ударами.

Журналісти також нагадали, що у вівторок Польща звинуватила Москву в навмисному порушенні свого повітряного простору. За заявою польської сторони, російський розвідувальний безпілотник ненадовго перетнув кордон країни.

Про це повідомили Збройні сили Латвії, передає Reuters.

Увечері 26 листопада в Румунії підняли в повітря два винищувачі F-18 через можливу появу російських безпілотників поблизу кордону з Україною. Жителів північної частини повіту Тулча попередили про загрозу порушення повітряного простору країни та надіслали повідомлення через систему RO-Alert. Однак фактичного вторгнення дронів у повітряний простір Румунії не зафіксували.

У Південній Кореї винищувачі підняли в повітря після того, як військові літаки Російської Федерації — держави-агресора — увійшли до південнокорейської зони ідентифікації протиповітряної оборони над Східним морем та наблизилися до острова Уллиндо. Порушення повітряного простору країни не було.

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