Утром 27 ноября неизвестный беспилотник ненадолго нарушил воздушное пространство Латвии. В ответ были задействованы истребители НАТО и дрон-перехватчик.

Из-за инцидента в восточной части муниципалитета Лудза была объявлена тревога в связи с нарушением воздушного пространства. Впоследствии её отменили. Также было снято предупреждение о более низком уровне угрозы для муниципалитета Балви, расположенного к северу от Лудзы.

По данным Reuters, предупреждение было объявлено на фоне отражения атаки беспилотников в Ленинградской области России. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что там сбили более 40 БПЛА.

Издание отмечает, что инцидент стал очередным случаем нарушения воздушного пространства страны — члена Европейского Союза и НАТО. Событие произошло на фоне опасений по поводу распространения войны России против Украины за пределы украинской территории, ведь Киев и Москва продолжают обмениваться ударами.

Журналисты также напомнили, что во вторник Польша обвинила Москву в умышленном нарушении своего воздушного пространства. По заявлению польской стороны, российский разведывательный беспилотник ненадолго пересек границу страны.

Об этом сообщили Вооруженные силы Латвии, передает Reuters.

Вечером 26 ноября в Румынии подняли в воздух два истребителя F-18 из-за возможного появления российских беспилотников вблизи границы с Украиной. Жителей северной части уезда Тулча предупредили об угрозе нарушения воздушного пространства страны и разослали уведомления через систему RO-Alert. Однако фактического вторжения дронов в воздушное пространство Румынии не зафиксировали.

В Южной Корее истребители подняли в воздух после того, как военные самолеты Российской Федерации — государства-агрессора — вошли в южнокорейскую зону идентификации противовоздушной обороны над Восточным морем и приблизились к острову Уллиндо. Нарушения воздушного пространства страны не было.

Читай нас в