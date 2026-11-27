Prezydent USA Donald Trump, odpowiadając na pytanie dotyczące współpracy z nowymi władzami Izraela, stwierdził, że siły zbrojne tego kraju rzekomo zostały zniszczone. Prawdopodobnie amerykański przywódca pomylił Izrael z Iranem, o którego siłach zbrojnych zaczął mówić.

Do incydentu doszło 26 listopada. Dziennikarz zapytał prezydenta USA, czy planuje zadzwonić do premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz czy Waszyngton jest gotowy do współpracy z nowymi władzami tego kraju.

Jednak w odpowiedzi Trump zaczął opowiadać o rzekomo zniszczonych siłach zbrojnych, flocie powietrznej i obronie przeciwlotniczej. Prawdopodobnie miał na myśli Iran.

„Staramy się dać im szansę na wykazanie się rozsądkiem. Nie mają sił zbrojnych. Ich siły zbrojne zostały zniszczone. Ich siły powietrzne zostały zniszczone. Ich flota została zniszczona. Ich obrona przeciwlotnicza została zniszczona” – oświadczył prezydent USA.

Stwierdził również, że Iran nie był w stanie nic zrobić ze swoimi obiektami jądrowymi, które – jak twierdził – zostały zniszczone przez Stany Zjednoczone.

Ponadto Trump zasugerował, że amerykańskie siły zbrojne mogłyby przeprowadzić atak na górę Pikaks w Iranie, gdzie znajduje się podziemny obiekt jądrowy.

„Ale byłoby dobrze, gdyby zawarli porozumienie” – podsumował amerykański prezydent.

Trump powiedział to podczas rozmowy z dziennikarzami.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Waszyngton daje Iranowi wszelkie możliwości osiągnięcia porozumienia i ocalenia życia ludzkiego. Jednocześnie wyraził wątpliwości, czy Teheran skorzysta z tej szansy.

Czytaj nas na