В четверг, 26 ноября 2026 года, в Ватиканских садах высадили две украинские калины, подаренные Папе Льву XIV. В церемонии принял участие третий президент Украины Виктор Ющенко. Растения разместили недалеко от Дворца Пия IV.

«В рамках мероприятий в память о жертвах Голодомора, организованных в Ватикане посольством Украины при Святом Престоле, в Ватиканских садах высадили и освятили украинскую калину. Также состоялось погашение специальной почтовой марки «Укрпочты», приуроченной к этому событию», — говорится в сообщении. Мобилизация в Украине.

Церемонию посадки и освящения провели при участии кардинала Пьетро Паролина и украинской делегации во главе с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Церемонию приурочили к чествованию памяти миллионов украинцев, ставших жертвами Голодомора 1932–1933 годов.

Украинская калина была посажена недалеко от Дворца Пия IV. Рядом с деревом будет установлена памятная табличка с надписью: «Украинская калина. Подарок Украины Его Святейшеству Папе Льву XIV как символ надежды и мира. 26 ноября 2026 года».

Отмечается, что для посадки были выбраны две калины, каждая из которых имеет свою историю. Первая прибыла непосредственно из Киева, из Национального ботанического сада имени М. М. Гришко НАН Украины. Вторая привезена из собора Святой Софии в Риме, где росла в течение последних пяти лет, успешно акклиматизировавшись на итальянской земле. В Рим её привезли с родины Блаженнейшего Иосифа Слипого — из села Заздрость в Тернопольской области.

Об этом сообщается со ссылкой на Vatican News.

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