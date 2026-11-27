据称，朝鲜领导人金正恩向俄罗斯人民致以健康和成功的祝福，并表示相信该国必将取得胜利。

据一名俄罗斯政府官员称，这位朝鲜独裁者要求向俄罗斯人民转达最美好的祝愿，并称自己是俄罗斯人民的真正朋友和同志。

“金正恩同志请我向俄罗斯联邦全体人民转达健康和成功的祝福。他相信我们，相信胜利。作为我们真正的朋友和同志，他祝愿我国人民一切安好，”科兹洛夫表示。

亚历山大·科兹洛夫目前身处朝鲜首都，11月25日至27日，俄朝贸易、经济及科技合作政府间委员会第13次会议正在那里举行。

俄罗斯代表团由科兹洛夫率领，朝鲜代表团则由对外经济部长尹正浩率领。

在此次访问期间，为金正恩举办了一场由俄罗斯艺术家参与的庆祝音乐会。 表演者中包括女歌手拉里萨·多利娜，她演唱了《家中的天气》、《墙》和《愿你幸福，我的祖国》等歌曲。

此外，奥西波夫国立民族乐器学院管弦乐团也在朝鲜领导人面前进行了演出。 乐手们演奏了《卡琳卡》、《卡秋莎》、《沿彼得堡街》和《卡马林斯卡》等曲目。

这场音乐会是政府间委员会会议配套文化活动的一部分。去年在平壤，俄罗斯歌手SHAMAN也曾为金正恩献唱，并演唱了一首专门献给这位朝鲜领导人的歌曲。

在关于朝鲜可能暂停或中断向俄罗斯供应武器的报道背景下，莫斯科与平壤关于两国友谊的公开表态日益频繁。

与此同时，俄罗斯的宣传媒体越来越频繁地强调两国政权的亲密关系、相互支持以及战略伙伴关系的坚定不移。由俄罗斯部长转达的金正恩的信函，也契合了这一宣传攻势。

朝鲜是俄罗斯在对乌战争中的关键伙伴之一。 据乌克兰和西方情报部门的消息，平壤向莫斯科提供了炮弹和弹道导弹，并派遣军人站在俄罗斯一边参与作战。

2024年6月，两国签署《全面战略伙伴关系条约》后，军事合作进一步加强。该文件规定，若一方遭受武装袭击，另一方将提供军事援助。

俄罗斯自然资源与生态部长亚历山大·科兹洛夫在访问平壤后透露了这一消息。

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