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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нібито передав народу Росії побажання здоров’я, успіхів і запевнив, що вірить у перемогу країни.

За словами російського урядовця, північнокорейський диктатор попросив передати росіянам побажання всього найкращого та назвав себе їхнім справжнім другом і товаришем.

«Товариш Кім Чен Ин просив передати всьому народу Російської Федерації здоров'я, успіхів. Вірить у нас, у перемогу. І бажає всього най-самого доброго нашому народу, як наш справжній друг, товариш», — заявив Козлов.

Олександр Козлов перебуває у столиці КНДР, де 25–27 листопада проходить 13-те засідання міжурядової комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва між Росією та Північною Кореєю.

Російську делегацію очолює Козлов, а північнокорейську — міністр зовнішньоекономічних справ Юн Чон Хо.

У межах візиту для Кім Чен Ина організували урочистий концерт за участю російських артистів. Серед виконавців була співачка Лариса Доліна, яка виконала композиції «Погода в доме», «Стена» та «Счастья тебе, Земля моя».

Також перед північнокорейським лідером виступив Національний академічний оркестр народних інструментів імені Осипова. Музиканти зіграли, зокрема, «Калинку», «Катюшу», «Вдоль по Питерской» та «Камаринську».

Концерт став частиною культурної програми, присвяченої засіданню міжурядової комісії. Минулого року в Пхеньяні перед Кім Чен Ином також виступав російський співак SHAMAN, який виконав пісню, спеціально присвячену північнокорейському лідеру.

Активізація публічних заяв про дружбу Москви та Пхеньяна відбувається на тлі повідомлень про можливе призупинення або паузу в постачанні північнокорейського озброєння Росії.

Водночас російські пропагандистські ресурси дедалі частіше наголошують на близькості двох режимів, взаємній підтримці та незмінності стратегічного партнерства. Послання Кім Чен Ина, передане російським міністром, також вписується в цю інформаційну кампанію.

Північна Корея є одним із ключових партнерів Росії у війні проти України. За даними української та західної розвідок, Пхеньян постачав Москві артилерійські боєприпаси й балістичні ракети, а також направляв військових для участі в бойових діях на боці РФ.

Військова співпраця двох країн посилилася після підписання в червні 2024 року договору про всеосяжне стратегічне партнерство. Документ передбачає взаємну військову допомогу в разі збройного нападу на одну зі сторін.

Про його послання розповів міністр природних ресурсів та екології РФ Олександр Козлов після візиту до Пхеньяна.

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