Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un rzekomo przekazał obywatelom Rosji życzenia zdrowia i sukcesów oraz zapewnił, że wierzy w zwycięstwo tego kraju.

Według rosyjskiego urzędnika północnokoreański dyktator poprosił o przekazanie Rosjanom najlepszych życzeń i nazwał siebie ich prawdziwym przyjacielem i towarzyszem.

„Towarzyszu Kim Dzong Un poprosił o przekazanie całemu narodowi Federacji Rosyjskiej życzeń zdrowia i sukcesów. Wierzy w nas, w zwycięstwo. I życzy wszystkiego, co najlepsze naszemu narodowi, jako nasz prawdziwy przyjaciel i towarzysz” – oświadczył Kozłow.

Aleksander Kozłow przebywa w stolicy KRLD, gdzie w dniach 25–27 listopada odbywa się 13. posiedzenie międzyrządowej komisji ds. współpracy handlowo-gospodarczej oraz naukowo-technicznej między Rosją a Koreą Północną.

Delegacji rosyjskiej przewodniczy Kozłow, a delegacji północnokoreańskiej – minister spraw gospodarczych Yoon Jeong-ho.

W ramach wizyty zorganizowano dla Kim Dzong Una uroczysty koncert z udziałem rosyjskich artystów. Wśród wykonawców znalazła się piosenkarka Larisa Dolina, która wykonała utwory „Pogoda w domu”, „Ściana” oraz „Szczęścia tobie, moja ziemio”.

Przed północnokoreańskim przywódcą wystąpiła również Narodowa Akademicka Orkiestra Instrumentów Ludowych im. Osipowa. Muzycy zagrali między innymi utwory „Kalinka”, „Katyusza”, „Wzdłuż ulic Piotrogrodzkich” oraz „Kamarinska”.

Koncert był częścią programu kulturalnego poświęconego posiedzeniu komisji międzyrządowej. W zeszłym roku w Pjongjangu przed Kim Dzong Unem wystąpił również rosyjski piosenkarz SHAMAN, który wykonał piosenkę poświęconą specjalnie północnokoreańskiemu przywódcy.

Nasilenie publicznych oświadczeń o przyjaźni między Moskwą a Pjongjangiem ma miejsce na tle doniesień o możliwym zawieszeniu lub przerwie w dostawach północnokoreańskiej broni do Rosji.

Jednocześnie rosyjskie media propagandowe coraz częściej podkreślają bliskość obu reżimów, wzajemne wsparcie oraz niezmienność partnerstwa strategicznego. Przesłanie Kim Dzong Una, przekazane przez rosyjskiego ministra, również wpisuje się w tę kampanię informacyjną.

Korea Północna jest jednym z kluczowych partnerów Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Według danych ukraińskich i zachodnich służb wywiadowczych Pjongjang dostarczał Moskwie amunicję artyleryjską i rakiety balistyczne, a także wysyłał żołnierzy do udziału w działaniach bojowych po stronie Federacji Rosyjskiej.

Współpraca wojskowa obu krajów zacieśniła się po podpisaniu w czerwcu 2024 roku umowy o wszechstronnym partnerstwie strategicznym. Dokument ten przewiduje wzajemną pomoc wojskową w przypadku zbrojnego ataku na jedną ze stron.

O treści tego porozumienia poinformował minister zasobów naturalnych i ekologii Federacji Rosyjskiej Aleksander Kozłow po wizycie w Pjongjangu.

Przypomnijmy, że 26 listopada prezydent Kazachstanu Kasym-Zhomart Tokajew... Wideo: Trump po raz pierwszy publicznie nazwał Putina przyjacielem i spóźnił się na spotkanie z Xi Jinpingiem.

Przypomnijmy, że Trump i Putin zakończyli spotkanie w Shenzhen bez wspólnego oświadczenia dla prasy. udał się do Moskwy na konferencję AI Journey 2026 i spotkał się z Władimirem Putinem.

Czytaj nas na