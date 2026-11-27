W Polsce Prokuratura Krajowa opublikowała ustalenia ekspertów dotyczące przyczyn katastrofy smoleńskiej. Urząd oświadczył, że katastrofa nastąpiła w wyniku sekwencji zdarzeń podczas końcowego etapu podejścia samolotu do lądowania. Prokuratura powołała się na ustalenia specjalistów.

Błąd w ocenie wysokości

Jednym z wymienionych czynników była nieprawidłowa ocena rzeczywistej wysokości statku powietrznego. W ustaleniach wskazano również na niestabilne podejście do lądowania. RMF24 informuje o tych danych, powołując się na prokuraturę i ustalenia ekspertów.

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Decyzja o odejściu na drugi krąg

Eksperci wskazali również na zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg. Według Prokuratury Krajowej czynnik ten, wraz z innymi wymienionymi okolicznościami, był częścią sekwencji zdarzeń podczas końcowego podejścia samolotu do lądowania. Nie chodzi o jedną odrębną przyczynę, lecz o zespół okoliczności, które eksperci przedstawili w swoich ustaleniach.

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