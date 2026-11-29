World Athletics uznała Alisona dos Santosa za lekkoatletę roku — Interia Sport
Podczas gali World Athletics w Monako brazylijski płotkarz Alison dos Santos został uznany za najlepszego lekkoatletę 2026 roku. Najlepszą lekkoatletką sezonu została Amerykanka Masai Russell. O wynikach ceremonii informuje Interia Sport.
Duplantis nie zdobył głównej nagrody
Jednym z trzech finalistów w kategorii mężczyzn był szwedzki tyczkarz Armand Duplantis, który otrzymał to wyróżnienie rok wcześniej. W sezonie zdobył złoto halowych mistrzostw świata w Toruniu, mistrzostw Europy w Birmingham oraz pierwszych mistrzostw Ultimate w Budapeszcie. Duplantis raz poprawił także halowy rekord świata.
Pozostałymi kandydatami do nagrody w kategorii mężczyzn byli dos Santos i maratończyk Sebastian Sawe. World Athletics uznała występ Sawe na Maratonie Londyńskim, gdzie uzyskał czas 1:59,30, za lekkoatletyczny moment roku.
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Rekordy dos Santosa i Russell
Dos Santos pozostawał niepokonany w biegu na 400 metrów przez płotki przez cały sezon. W Zurychu ustanowił rekord świata — 45,80 sekundy, a także wygrał Diamentową Ligę i mistrzostwa Ultimate.
Russell dominowała w biegu na 100 metrów przez płotki. W Zurychu ustanowiła rekord świata z wynikiem 12,09 sekundy. Nagrody „Wschodząca gwiazda” World Athletics otrzymali chińska oszczepniczka Yan Ziyi oraz amerykański biegacz Cooper Lutkenhaus.