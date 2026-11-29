Podczas gali World Athletics w Monako brazylijski płotkarz Alison dos Santos został uznany za najlepszego lekkoatletę 2026 roku. Najlepszą lekkoatletką sezonu została Amerykanka Masai Russell. O wynikach ceremonii informuje Interia Sport.

Duplantis nie zdobył głównej nagrody

Jednym z trzech finalistów w kategorii mężczyzn był szwedzki tyczkarz Armand Duplantis, który otrzymał to wyróżnienie rok wcześniej. W sezonie zdobył złoto halowych mistrzostw świata w Toruniu, mistrzostw Europy w Birmingham oraz pierwszych mistrzostw Ultimate w Budapeszcie. Duplantis raz poprawił także halowy rekord świata.

Pozostałymi kandydatami do nagrody w kategorii mężczyzn byli dos Santos i maratończyk Sebastian Sawe. World Athletics uznała występ Sawe na Maratonie Londyńskim, gdzie uzyskał czas 1:59,30, za lekkoatletyczny moment roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rekordy dos Santosa i Russell

Dos Santos pozostawał niepokonany w biegu na 400 metrów przez płotki przez cały sezon. W Zurychu ustanowił rekord świata — 45,80 sekundy, a także wygrał Diamentową Ligę i mistrzostwa Ultimate.

Russell dominowała w biegu na 100 metrów przez płotki. W Zurychu ustanowiła rekord świata z wynikiem 12,09 sekundy. Nagrody „Wschodząca gwiazda” World Athletics otrzymali chińska oszczepniczka Yan Ziyi oraz amerykański biegacz Cooper Lutkenhaus.

Czytaj nas na