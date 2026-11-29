На гала-вечорі World Athletics у Монако бразильського бігуна з бар’єрами Алісона дос Сантоса назвали найкращим легкоатлетом 2026 року. Найкращою легкоатлеткою сезону стала американка Масай Расселл. Про результати церемонії повідомляє Interia Sport.

Дюплантіс не здобув головної нагороди

Одним із трьох фіналістів чоловічої номінації був шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс, який отримав цю відзнаку роком раніше. У сезоні він здобув золото чемпіонату світу в приміщенні в Торуні, чемпіонату Європи в Бірмінгемі та першого чемпіонату Ultimate у Будапешті. Також Дюплантіс одного разу поліпшив світовий рекорд у приміщенні.

Іншими претендентами на чоловічу нагороду були дос Сантос і марафонець Себастіан Саве. Виступ Саве на Лондонському марафоні, де він показав час 1:59,30, World Athletics відзначила як легкоатлетичний момент року.

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Рекорди дос Сантоса та Расселл

Дос Сантос упродовж сезону залишався непереможним у бігу на 400 метрів з бар’єрами. У Цюриху він установив світовий рекорд — 45,80 секунди, а також виграв Діамантову лігу та чемпіонат Ultimate.

Расселл домінувала в бігу на 100 метрів з бар’єрами. У Цюриху вона встановила світовий рекорд із результатом 12,09 секунди. Нагороди «Висхідна зірка» World Athletics отримали китайська метальниця списа Янь Цзиї та американський бігун Купер Луткенгаус.

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