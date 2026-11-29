在摩纳哥举行的世界田联颁奖晚会上，巴西跨栏运动员阿利松·多斯·桑托斯被评为2026年最佳田径运动员。美国选手马赛·拉塞尔被评为赛季最佳女子田径运动员。Interia Sport报道了颁奖典礼的结果。

杜普兰蒂斯未获最高奖项

男子组的三名决赛入围者之一是瑞典撑杆跳高选手阿尔芒·杜普兰蒂斯，他在一年前获得了这一荣誉。赛季中，他赢得了托伦世界室内锦标赛、伯明翰欧洲锦标赛以及布达佩斯首届Ultimate锦标赛的金牌。杜普兰蒂斯还曾一次刷新室内世界纪录。

男子奖项的其他竞争者是多斯·桑托斯和马拉松运动员塞巴斯蒂安·萨韦。世界田联将萨韦在伦敦马拉松中跑出的1:59,30成绩评为年度田径时刻。

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多斯·桑托斯和拉塞尔的纪录

多斯·桑托斯在整个赛季的400米栏比赛中保持不败。他在苏黎世以45.80秒创下世界纪录，并赢得了钻石联赛和Ultimate锦标赛。

拉塞尔在100米栏项目中占据统治地位。她在苏黎世以12.09秒创下世界纪录。世界田联“新星”奖授予了中国标枪运动员严子怡和美国跑者库珀·卢特肯豪斯。

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