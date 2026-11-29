На гала-вечере World Athletics в Монако бразильский бегун с барьерами Алиссон дос Сантос был назван лучшим легкоатлетом 2026 года. Лучшей легкоатлеткой сезона стала американка Масаи Расселл. О результатах церемонии сообщает Interia Sport.

Дюплантис не получил главную награду

Одним из трёх финалистов в мужской номинации был шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, получивший эту награду годом ранее. В сезоне он завоевал золото чемпионата мира в помещении в Торуни, чемпионата Европы в Бирмингеме и первого чемпионата Ultimate в Будапеште. Также Дюплантис один раз улучшил мировой рекорд в помещении.

Другими претендентами на мужскую награду были дос Сантос и марафонец Себастьян Саве. Выступление Саве на Лондонском марафоне, где он показал время 1:59,30, World Athletics отметила как легкоатлетический момент года.

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Рекорды дос Сантоса и Расселл

Дос Сантос оставался непобеждённым в беге на 400 метров с барьерами на протяжении сезона. В Цюрихе он установил мировой рекорд — 45,80 секунды, а также выиграл Бриллиантовую лигу и чемпионат Ultimate.

Расселл доминировала в беге на 100 метров с барьерами. В Цюрихе она установила мировой рекорд с результатом 12,09 секунды. Награды World Athletics «Восходящая звезда» получили китайская метательница копья Янь Цзии и американский бегун Купер Луткенхаус.

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