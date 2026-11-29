В Праге, Чехия, перед посольством России состоялась демонстрация против милитаризации Калининградской области — российского эксклава между Польшей и Литвой. Акцию под лозунгом «Нет войне на Балтике» организовала Балтийская республиканская партия, сообщает RMF24.

Заявления организаторов

По мнению организаторов, власти РФ, государства-агрессора, используют регион для давления на Европу, не учитывая интересы его жителей. Председатель партии Вадим Петров сообщил чешскому агентству ČTK, что жители области не хотят, чтобы их использовали федеральные власти России.

Петров заявил, что жители региона не хотят войны с Европой и выступают против использования их федеральным правительством. Он также отметил, что родился в Калининградской области, и обвинил Москву в принятии решений о милитаризации региона без учета мнения местного сообщества.

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По словам политика, жители области имеют собственную балтийскую идентичность. Участники акции также упомянули сообщения о возможном дальнейшем размещении ракетного вооружения и экономические проблемы, связанные с санкциями.

Балтийская республиканская партия

Утверждения российских властей об атаке дронов на базу Балтийского флота Петров назвал провокацией. Балтийская республиканская партия является небольшим регионалистским движением, связанным с Калининградской областью. По словам ее активистов, сейчас движение выступает за полную независимость так называемой Балтийской республики.

Движение возникло в 1993 году, а в 2003 году суд в Калининграде постановил его ликвидировать. Активисты утверждают, что после этого оно продолжило неформальную деятельность и в последние годы работает преимущественно за пределами России. По данным американского аналитического центра CEPA, российский суд в 2024 году признал движение «экстремистской» организацией, а позднее его внесли в российский перечень террористических организаций.

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