Польша рассматривает возможность отправки своих войск в Литву, Латвию или Эстонию, если Россия нападет на одну из этих стран. По данным издания Onet, в Варшаве склоняются к прямой военной поддержке союзников, а не только к оказанию гуманитарной помощи. Об этом стало известно 29 ноября из материала польского издания.

Польские власти уже обсуждают возможные сценарии российской агрессии против стран Балтии и то, как на неё должна реагировать Варшава. По информации источников Onet в правительстве, там пытаются спрогнозировать, какими могут быть действия Москвы. Один из возможных сценариев, который рассматривают в Польше, — ограниченное вторжение. Россия может попытаться захватить небольшой населённый пункт вблизи границы в Литве, Латвии или Эстонии. Такой шаг мог бы стать попыткой проверить реакцию союзников и готовность НАТО защищать своих членов.

В польском правительстве обсуждают два варианта ответа на возможное нападение. Первый — ограничиться оказанием гуманитарной помощи стране, подвергшейся агрессии. Второй — непосредственно присоединиться к военному противостоянию с Россией и отправить польские войска на помощь балтийским союзникам. Как пишет Onet, в настоящее время в Варшаве больше склоняются именно ко второму варианту. Один из польских министров пояснил изданию, что ввод войск стал бы четким сигналом для российского диктатора Владимира Путина.

В таком случае Москва оказалась бы перед выбором: отступить или рискнуть масштабным конфликтом с НАТО. Ведь нападение на одну из стран Балтии и привлечение к её защите польских военных могли бы привести к прямому столкновению России с другими членами Альянса. В Варшаве также рассчитывают, что решение Польши может побудить другие страны НАТО активнее присоединиться к ответным мерам на российскую агрессию. В частности, это могло бы ускорить применение статьи 5 Североатлантического договора.

Эта статья предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех союзников. При этом каждая страна самостоятельно определяет, какие меры следует принять для помощи государству, подвергшемуся нападению. Таким образом, по информации Onet, Польша рассматривает не только гуманитарную поддержку стран Балтии, но и возможность прямого военного участия в их защите. Однако речь пока идет о сценариях, которые обсуждаются в польском правительстве, а не о принятом решении отправить войска. Об этом сообщает Onet.

Польские военные не всегда перехватывают российские ракеты, нарушающие воздушное пространство страны. Если цель летит в сторону леса или поля, её падение может быть менее опасным, чем сбивание, ведь обломки способны разлететься на значительную территорию.

Польша планирует создать бесполетную зону вдоль восточной границы, в частности вблизи Украины. Ожидается, что соответствующее решение может вступить в силу в конце декабря 2026 года или в начале января 2027-го. В польском Минобороны поясняют, что это поможет военным быстрее выявлять воздушные угрозы и принимать решения об их перехвате.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает высылку российского посла как один из возможных дипломатических шагов в случае дальнейших инцидентов с нарушением польского воздушного пространства, однако пока принимать такое решение не планирует.

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