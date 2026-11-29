Пилот Mercedes Кими Антонелли победил на Гран-при Катара. Вторым финишировал его напарник Джордж Расселл, а третье место занял Оскар Пиастри из McLaren. По данным Interia Sport, Антонелли опередил Расселла на финише почти на 30 секунд.

Расселл стартовал с поул-позиции

Расселл начинал гонку с поул-позиции, выиграв все сегменты квалификации. Антонелли стартовал вторым, далее располагались Ландо Норрис и Оскар Пиастри из McLaren, а также пилоты Red Bull Исак Хаджар и Макс Ферстаппен.

После старта Расселл сохранил лидерство, хотя Антонелли держался рядом. После десяти кругов разрыв между двумя гонщиками Mercedes составлял менее секунды. К 20-му кругу они уже совершили пит-стопы и вновь ехали на двух первых позициях, а преимущество Расселла достигло почти восьми секунд.

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Антонелли вышел вперед на 35-м круге

На 35-м круге Расселл заехал в боксы, после чего лидером стал Антонелли. Итальянский пилот удерживал первую позицию до финиша. Около 50-го круга его преимущество над напарником превышало 20 секунд. Издание сообщило, что у Расселла были проблемы с болиду во время гонки.

Ферстаппен и Норрис не попали в тройку

Макс Ферстаппен и Ландо Норрис завершили Гран-при вне подиума. Interia Sport также сообщает, что Ферстаппен уже гарантировал себе второе место в общем зачете сезона.

Гонку не завершили Линдблад, который выбыл на 14-м круге, Фернандо Алонсо — на 37-м, а также Стролл. Его сход на 41-м круге стал 14-м незавершенным стартом в сезоне после 22 из 23 гонок.

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