梅赛德斯车手基米·安东内利赢得卡塔尔大奖赛。其队友乔治·拉塞尔获得第二名，迈凯伦车手奥斯卡·皮亚斯特里位列第三。据Interia Sport报道，安东内利在终点前领先拉塞尔近30秒。

拉塞尔从杆位起步

拉塞尔从杆位开始比赛，并赢得了排位赛的所有阶段。安东内利从第二位起步，随后是迈凯伦的兰多·诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特里，以及红牛车手伊萨克·哈贾尔和马克斯·维斯塔潘。

起步后，拉塞尔保持领先，尽管安东内利紧随其后。十圈过后，两位梅赛德斯车手之间的差距不到一秒。到第20圈时，他们都已完成进站，并再次占据前两位，拉塞尔的优势达到近八秒。

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安东内利在第35圈取得领先

第35圈，拉塞尔驶入维修区，随后安东内利成为领跑者。这位意大利车手将第一的位置保持到终点。大约在第50圈时，他对队友的优势超过20秒。该媒体报道称，拉塞尔在比赛中遇到了赛车问题。

维斯塔潘和诺里斯未进入前三

马克斯·维斯塔潘和兰多·诺里斯在大奖赛中未能登上领奖台。Interia Sport还报道称，维斯塔潘已经锁定赛季总积分榜第二名。

林德布拉德在第14圈退赛，费尔南多·阿隆索在第37圈退赛，斯特罗尔也未能完成比赛。他在第41圈退赛，这是赛季23场比赛中的22场过后第14次未完赛。

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