Пілот Mercedes Кімі Антонеллі переміг на Гран-прі Катару. Другим фінішував його напарник Джордж Расселл, а третє місце посів Оскар Піастрі з McLaren. За даними Interia Sport, Антонеллі випередив Расселла на фініші майже на 30 секунд.

Расселл стартував із поул-позиції

Расселл розпочинав гонку з поул-позиції, вигравши всі сегменти кваліфікації. Антонеллі стартував другим, далі розташовувалися Ландо Норріс і Оскар Піастрі на McLaren, а також пілоти Red Bull Ізак Аджар і Макс Ферстаппен.

Після старту Расселл зберіг лідерство, хоча Антонеллі тримався поруч. Після десяти кіл розрив між двома гонщиками Mercedes становив менш як секунду. До 20-го кола вони вже здійснили піт-стопи та знову їхали на двох перших позиціях, а перевага Расселла сягнула майже восьми секунд.

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Антонеллі вийшов уперед на 35-му колі

На 35-му колі Расселл заїхав до боксів, після чого лідером став Антонеллі. Італійський пілот утримав першу позицію до фінішу. Близько 50-го кола його перевага над напарником перевищувала 20 секунд. Видання повідомило, що Расселл мав проблеми з болідом під час гонки.

Ферстаппен і Норріс не потрапили до трійки

Макс Ферстаппен і Ландо Норріс завершили Гран-прі поза подіумом. Interia Sport також повідомляє, що Ферстаппен уже гарантував собі друге місце в загальному заліку сезону.

Гонку не завершили Ліндблад, який вибув на 14-му колі, Фернандо Алонсо — на 37-му, а також Стролл. Його схід на 41-му колі став 14-м незавершеним стартом у сезоні після 22 із 23 гонок.

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