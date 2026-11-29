Волейболисты «Алурон CMC Варты» из Заверце на выезде обыграли «Подземье Кредове ChKS Хелм» со счетом 3:0 в матче лиги. Команда Михала Винярского одержала десятую подряд победу после неудачного старта сезона, сообщает Interia Sport.

Три сета в пользу гостей

Встреча завершилась со счетом 25:22, 25:18, 25:22. Лучшим игроком матча признали центрального блокирующего Матеуша Бенька.

Во втором сете Беньек набрал восемь очков: реализовал четыре атаки и выполнил два эйса. Еще пять очков в партии добавил другой центральный блокирующий гостей Якуб Кохановский.

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В первом сете команда из Заверце оторвалась в счете после подач Мигела Тавареша, а в атаке заметную роль сыграл Аарон Расселл. В третьей партии хозяева некоторое время имели преимущество в два очка, но гости выиграли три розыгрыша подряд и вышли вперед — 12:11. В конце сета преимущество Заверце, в частности, обеспечили подачи Бартломея Болондзя.

Травма Александра Новика

Матч омрачила травма 20-летнего волейболиста «Хелма» Александра Новика. В начале третьего сета он упал после одной из атак, держась за колено от боли. Позднее игрока унесли с площадки, а в игру вернулся Амирхоссейн Эсфандияр.

В стартовом составе хозяев также вышел 23-летний Якуб Ольшевский, который заменил Ясина Луати. Клуб ранее сообщил, что двукратный олимпийский чемпион Луати перешел в турецкий «Зираат Банкасы» из Анкары.

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