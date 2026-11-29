Заверце здобуло десяту поспіль перемогу в лізі — Interia Sport
Волейболісти «Алурон CMC Варти» із Заверця на виїзді перемогли «Подзем'я Кредове ChKS Хелм» з рахунком 3:0 у матчі ліги. Команда Міхала Вінярського здобула десяту поспіль перемогу після невдалого старту сезону, повідомляє Interia Sport.
Три сети на користь гостей
Зустріч завершилася з рахунком 25:22, 25:18, 25:22. Найкращим гравцем матчу визнали центрального блокувальника Матеуша Бєнька.
У другому сеті Бєнько набрав вісім очок: реалізував чотири атаки та виконав два ейси. Ще п'ять очок у партії додав інший центральний блокувальник гостей Якуб Кохановський.
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У першому сеті команда із Заверця відірвалася в рахунку після подач Мігела Тавареша, а в атаці помітну роль відіграв Аарон Расселл. У третій партії господарі певний час мали перевагу у два очки, але гості виграли три розіграші поспіль і вийшли вперед — 12:11. Наприкінці сету перевагу Заверцю, зокрема, забезпечили подачі Бартломея Болондзя.
Травма Олександра Новіка
Матч затьмарила травма 20-річного волейболіста «Хелма» Олександра Новіка. На початку третього сету він упав після однієї з атак, тримаючись за коліно через біль. Згодом гравця винесли з майданчика, а в гру повернувся Амірхоссейн Есфандіар.
У стартовому складі господарів також вийшов 23-річний Якуб Ольшевський, який замінив Ясіна Луаті. Клуб раніше повідомив, що дворазовий олімпійський чемпіон Луаті перейшов до турецького «Зіраат Банкаси» з Анкари.