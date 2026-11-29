29 ноября граждане Швейцарии на референдуме поддержали изменения, упрощающие экспорт вооружений в 36 стран-партнеров. По предварительным прогнозам, реформу одобрили около 54% избирателей, а окончательные данные указывают на поддержку на уровне 54,3%. В то же время новые правила не открывают возможности для прямых поставок швейцарского оружия в Украину.

Голосование стало важным испытанием для традиционного нейтралитета Швейцарии. Страна десятилетиями придерживалась строгих правил продажи военной продукции. В частности, ранее она не разрешала экспортировать оружие в государства, участвующие в вооруженных конфликтах. Кроме того, покупатели должны были получать разрешение Швейцарии, если хотели передать приобретённое вооружение третьей стране.

Теперь эти правила станут более мягкими. Изменения в закон о военных материалах позволят поставлять оружие в 36 определённых стран-партнёров, даже если они вовлечены в международный вооружённый конфликт. Речь идет о европейских государствах, а также об Аргентине, Австралии, Канаде, Японии, Новой Зеландии и США.

В то же время это не означает, что Швейцария отказывается от всех ограничений. Экспорт и в дальнейшем должен соответствовать требованиям нейтралитета, правам человека и международным обязательствам страны. Правительство также сохраняет возможность вмешиваться в отдельные решения, если этого потребуют интересы внешней политики и безопасности.

Почему Швейцария решила изменить правила

Сторонники реформы считают, что старые ограничения ослабляли оборонную промышленность страны. Из-за них швейцарским производителям было сложнее работать с иностранными партнерами и участвовать в международных проектах по производству оружия.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году этот вопрос стал особенно актуальным. Ситуация с безопасностью в Европе изменилась, а европейские страны начали активнее закупать вооружение и наращивать собственные оборонные возможности. Швейцарское правительство объясняло, что стране необходимо адаптировать правила экспорта к новым условиям.

Парламент поддержал смягчение ограничений еще в 2025 году. Однако левые политические партии и общественные организации выступили против изменений и воспользовались механизмом прямой демократии, чтобы вынести вопрос на общенациональный референдум. Они заявляли, что ослабление правил может подорвать нейтралитет Швейцарии и увеличить риск попадания её оружия в зоны конфликтов.

Около 20 общественных организаций, в числе которых швейцарское представительство Amnesty International, также раскритиковали реформу. Они считают, что новые правила ослабляют гарантии, которые должны были предотвращать использование швейцарского оружия против гражданского населения или его передачу государствам, причастным к серьезным нарушениям.

Сможет ли Швейцария поставлять оружие Украине

Несмотря на ослабление правил, Украина не входит в перечень 36 стран, для которых предусмотрены новые условия экспорта. Поэтому реформа не означает, что Швейцария начнет напрямую продавать Киеву вооружение.

Кроме того, ограничения будут касаться и косвенных поставок. Ранее Швейцария уже отказывала другим европейским странам в разрешениях на передачу Украине оружия и боеприпасов швейцарского производства. Среди таких случаев были попытки Германии передать Украине боеприпасы для танков Gepard, Испании — бронемашины Piranha III, а Дании — зенитные установки.

Эти решения вызвали недовольство среди европейских партнеров. Они подчеркивали, что ограничения затрудняют оказание военной помощи Украине и создают препятствия для совместных оборонных проектов. В то же время швейцарские власти объясняли свою позицию требованиями нейтралитета и действующим законодательством.

Какое место занимает Швейцария на мировом рынке оружия

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2021–2025 годах Швейцария заняла 20-е место среди крупнейших экспортеров вооружений в мире. На её долю пришлось около 0,3% глобального рынка.

В 2025 году экспорт швейцарской военной продукции вырос на 43% и достиг 948,2 млн швейцарских франков, или примерно 1,13 млрд долларов. Значительную часть поставок составляли боеприпасы, бронетехника и запасные части для Германии.

Сторонники реформы рассчитывают, что смягчение правил поможет швейцарским производителям сохранить конкурентоспособность и не потерять место в международных цепочках поставок. Противники же опасаются, что страна будет постепенно отходить от строгих принципов нейтралитета.

Швейцарцы также проголосовали за ограничение фейерверков

Помимо изменений в правилах экспорта оружия, 29 ноября в Швейцарии голосовали за ограничение громких фейерверков. Эту инициативу предложили защитники животных, выступающие против шума от пиротехники.

По предварительным результатам, её поддержали около 61% участников голосования. Таким образом, избиратели высказались за ужесточение ограничений на использование громких фейерверков. Об этом сообщает rapporteur.

В Швейцарии 29 ноября состоится общенациональное голосование по четырём вопросам: ограничение громких фейерверков, финансирование 13-й ежегодной выплаты по государственной пенсионной системе, налогообложение супружеских пар и смягчение правил экспорта военной техники.

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