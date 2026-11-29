В августе 2026 года Румыния могла оказаться на грани военной эскалации с Россией из-за российского морского дрона вблизи своего побережья. Для перехвата беспилотника были подняты два истребителя F-16, а Москва тем временем объявила о временных ограничениях на полеты в этой части Черного моря.

Инцидент произошел 20 августа. По словам Мируце, российский морской беспилотник дрейфовал недалеко от газовой платформы Neptun Alpha. Она расположена примерно в 148 километрах к востоку от города Констанца, в исключительной экономической зоне Румынии. Из-за появления дрона румынские военные подняли в воздух два истребителя F-16. Их задачей было перехватить беспилотник и не допустить угрозы для газовой платформы.

Однако ситуация осложнилась после того, как российская сторона объявила о временных ограничениях на полеты в этой части Черного моря. Это произошло уже после подъема румынских самолетов. Как пояснил бывший министр, нарушение установленного Россией запрета могло вызвать военную реакцию со стороны Москвы. То есть румынские пилоты рисковали не только столкнуться с беспилотником, но и оказаться в ситуации, которая могла привести к прямому противостоянию с российскими силами.

Несмотря на это, пилоты получили разрешение продолжить операцию и уничтожить дрон. Мируце считает, что решение действовать вопреки российским ограничениям было рискованным и могло привести к серьезному обострению ситуации. Однако Москва в итоге не прибегла к военному ответу.

Почему операция была рискованной

По словам Мируце, при принятии решения он также столкнулся с предостережениями относительно возможных юридических последствий. Дело в том, что газовая платформа Neptun Alpha расположена за пределами территориальных вод Румынии. Исключительная экономическая зона не является частью территории государства, но страна имеет там определенные права, в частности на разведку и добычу природных ресурсов. Поэтому ситуация с беспилотником требовала учета не только военных, но и правовых обстоятельств.

В то же время на газовой платформе в тот момент работали сотни людей. По словам бывшего министра, их безопасность была одним из главных факторов при принятии решения. Если бы дрон представлял угрозу для объекта, промедление могло поставить под угрозу жизнь работников. Мируце подчеркнул, что тогда ситуация могла развиваться гораздо серьезнее. В итоге операция не привела к прямому столкновению с Россией, но этот случай показал, насколько быстро инцидент в Чёрном море может перерасти в военный кризис между страной НАТО и РФ. Об этом сообщает Aerotime.

Румыния призывает страны НАТО совместно противодействовать гибридным атакам, которые связывают с Россией. Бухарест предлагает союзникам не только обмениваться информацией о таких инцидентах, но и совместно выяснять, стоят ли за ними одни и те же силы.

Читай нас в