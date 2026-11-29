在西班牙提前举行的议会选举中，首批民调结果显示，右翼反对党人民党（PP）以32.2%的得票率领先。RMF24报道。

截至18:00，投票率超过68%。这比2023年上一次选举同期高出约14.5个百分点，也是投票结束前两小时的创纪录水平。超过3860万人拥有投票权，逾100万选民提前通过邮寄投票。

15个投票站的投票原计划延长

投票站的正常开放时间为9:00至20:00。与此同时，西班牙内政部表示，由于发生事件，15个投票站的投票原计划延长数十分钟。原因包括选举委员会成员迟到以及选票短缺。

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西班牙人选举350名议员和209名参议员。新一届众议院计划于12月23日召开会议选举议长，随后国王费利佩六世将提名首相候选人。

政府将如何组建

候选人要在第一轮获得信任投票，至少需要176票，即绝对多数。在第二轮中，简单多数即可。如果在投票后两个月内未能组建政府，该国将举行新的选举。

此次选举为提前选举：首相佩德罗·桑切斯在关于法令的投票失败后解散议会，这些法令规定加强对住房市场的监管。住房是竞选的关键议题。保守派人民党聚焦腐败问题，并承诺减税。右翼政党Vox将获得住房和公共服务的困难与移民问题联系起来，并主张加强移民管控。桑切斯及其所在的西班牙工人社会党左翼力量表示，有必要保护民主和社会权利，并继续投资公共服务。

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