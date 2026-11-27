В Польше Национальная прокуратура обнародовала выводы экспертов о причинах Смоленской катастрофы. Ведомство заявило, что катастрофа произошла вследствие последовательности событий на завершающем этапе захода самолёта на посадку. Прокуратура сослалась на выводы специалистов.

Ошибка в оценке высоты

Одним из названных факторов стала неправильная оценка фактической высоты воздушного судна. В выводах также отмечается нестабильный заход на посадку. RMF24 сообщает об этих данных со ссылкой на прокуратуру и выводы экспертов.

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Решение уйти на второй круг

Эксперты также назвали слишком позднее принятие решения уйти на второй круг. По данным Национальной прокуратуры, этот фактор вместе с другими названными обстоятельствами входил в последовательность событий во время финального захода самолёта на посадку. Речь идёт не об одной отдельной причине, а о совокупности обстоятельств, которые эксперты указали в своих выводах.

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