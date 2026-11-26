Несмотря на строгие законодательные ограничения, женщины в Иране продолжают заниматься традиционными ремеслами, в частности, изготавливают ковры ручной работы, посещают творческие занятия и находят способы отдыхать.

«Женщины издавна занимаются традиционными ремеслами, и многие из них в разных уголках страны до сих пор продолжают это дело», — рассказала иранка.

«Иран славится своими коврами ручной работы. Женщины издавна занимаются традиционными ремеслами, и многие из них в разных уголках страны до сих пор продолжают это дело. К сожалению, сами мастерицы получают за это копейки, тогда как многочисленные посредники и дельцы наживаются на их труде, забирая львиную долю прибыли себе», — отметила иранка.

Сама Фатеме посещает уроки живописи. Она отмечает, что в крупных городах у женщин есть возможность заниматься творчеством, однако такие занятия доступны далеко не всем из-за высокой стоимости.

Также Фатеме подтвердила, что в Тегеране существует подпольная ночная жизнь. По её словам, речь идёт о закрытых ночных клубах с ограниченным доступом, вечеринках и даже казино.

«Да, подпольная ночная жизнь существует — от казино до закрытых ночных клубов с членством только для избранных. Я только слышала о таких местах от знакомых, но сама там никогда не бывала. В Иране также устраивают великолепные вечеринки и свадьбы, хотя они различаются в зависимости от финансовых возможностей и социального статуса людей. Однако формально все эти собрания являются незаконными, поскольку по законам страны мужчинам и женщинам запрещено танцевать вместе в одном помещении», — подчеркнула Фатеме.

Также Фатеме рассказала, что женщины в Иране делятся на две группы. Большинство не связано с режимом и не поддерживает его, тогда как значительно меньшая часть на стороне правительства.

«Хиджаб — ещё одна болезненная тема. На протяжении последних 47 лет, со времён Революции, многие иранские женщины борются за право выбора: носить его или нет. В последнее время давление со стороны властей в этом вопросе несколько ослабло, однако страх и ограничения никуда не исчезли. В целом женщины до сих пор имеют очень ограниченные социальные и юридические права. В крупных городах им, как правило, разрешено учиться и работать, но для выезда за границу по-прежнему требуется разрешение мужа. Существует и множество других ограничений. Например, если женщина хочет развестись, муж часто может получить опеку над детьми и лишить её многих законных прав», – добавила Фатеме.

К слову, Фатеме также выразила солидарность с украинскими матерями, которые вместе с детьми вынуждены прятаться в бомбоубежищах из-за российских атак, в частности с применением дронов иранского происхождения. Женщина подчеркнула, что любое вторжение на территорию другого государства является злом, которому нет оправдания.

Об этом в интервью «Главкому» рассказала Фатеме, проживающая в Тегеране.

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