Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала ежегодный отчет International Migration Outlook 2026, в котором проанализировала миграционные тенденции в 41 стране. Документ показывает, как меняются направления переезда, возможности трудоустройства, условия получения гражданства и конкуренция государств за иностранных специалистов.

Один из выводов отчета касается трудоустройства мигрантов с высшим образованием. Каждый третий из них работает на должности, не соответствующей уровню его квалификации. Среди людей, родившихся в стране проживания, этот показатель составляет 24%. В то же время в Евросоюзе диплом, полученный в стране пребывания, сокращает разрыв в трудоустройстве по квалификации на 75%.

Еще одна тенденция — рост числа людей, получающих гражданство стран ОЭСР. В 2025 году его получили около 3 млн человек. Больше всего новых граждан зафиксировали в США — 895 тысяч, Германии — 309 тысяч и Испании — 300 тысяч. Для двух последних стран это стало национальными рекордами. В то же время ряд государств ужесточает требования к знанию языка и сроку проживания для получения паспорта.

Меняется и география международного образования. В 2025 году количество иностранных студентов, прибывавших на обучение, сократилось на 57% в Канаде, на 33% в США и на 13% в Австралии. Зато Италия зафиксировала рост на 76%, а Германия — на 45%. На эти изменения, в частности, повлияли корректировки миграционных правил.

Отдельно в отчете отмечено сокращение эмиграции граждан России в страны ОЭСР. В 2024 году туда переехали 121 тысяча россиян — на 34% меньше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 182 тысячи.

Несмотря на общее ужесточение миграционных ограничений, государства продолжают конкурировать за квалифицированных работников. Для привлечения специалистов в технологической отрасли, медицине и науке страны расширяют специальные программы, вводят отдельные визы и упрощают процедуры оформления документов.

Таким образом, отчет ОЭСР фиксирует противоречивую тенденцию: государства усиливают контроль над миграцией, но в то же время пытаются создать более привлекательные условия для иностранных студентов и высококвалифицированных специалистов.

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