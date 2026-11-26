Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała coroczny raport International Migration Outlook 2026, w którym przeanalizowała trendy migracyjne w 41 krajach. Dokument pokazuje, jak zmieniają się kierunki migracji, możliwości zatrudnienia, warunki uzyskania obywatelstwa oraz rywalizacja państw o zagranicznych specjalistów.

Jedna z konkluzji raportu dotyczy zatrudnienia migrantów z wyższym wykształceniem. Co trzeci z nich pracuje na stanowisku, które nie odpowiada jego kwalifikacjom. Wśród osób urodzonych w kraju zamieszkania wskaźnik ten wynosi 24%. Jednocześnie w Unii Europejskiej dyplom uzyskany w kraju pobytu zmniejsza lukę w zatrudnieniu zgodnym z kwalifikacjami o 75%.

Kolejna tendencja to wzrost liczby osób uzyskujących obywatelstwo krajów OECD. W 2025 roku uzyskało je około 3 mln osób. Najwięcej nowych obywateli odnotowano w Stanach Zjednoczonych – 895 tysięcy, w Niemczech – 309 tysięcy oraz w Hiszpanii – 300 tysięcy. W przypadku dwóch ostatnich krajów były to rekordy krajowe. Jednocześnie szereg państw zaostrza wymagania dotyczące znajomości języka i długości pobytu niezbędnych do uzyskania paszportu.

Zmienia się również geografia edukacji międzynarodowej. W 2025 r. liczba zagranicznych studentów przybywających na studia spadła o 57% w Kanadzie, o 33% w Stanach Zjednoczonych i o 13% w Australii. Natomiast Włochy odnotowały wzrost o 76%, a Niemcy – o 45%. Na zmiany te wpływ miały w szczególności korekty przepisów migracyjnych.

W raporcie oddzielnie odnotowano spadek emigracji obywateli Rosji do krajów OECD. W 2024 roku przeniosło się tam 121 tysięcy Rosjan — o 34% mniej niż rok wcześniej, kiedy to liczba ta wynosiła 182 tysiące.

Pomimo ogólnego zaostrzenia ograniczeń migracyjnych państwa nadal konkurują o wykwalifikowanych pracowników. Aby przyciągnąć specjalistów z branży technologicznej, medycyny i nauki, kraje rozszerzają specjalne programy, wprowadzają odrębne wizy i upraszczają procedury urzędowe.

W ten sposób raport OECD odnotowuje sprzeczną tendencję: państwa zaostrzają kontrolę nad migracją, ale jednocześnie starają się stworzyć bardziej atrakcyjne warunki dla zagranicznych studentów i wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

W Gruzji rozpoczęły się masowe policyjne naloty na nielegalnych imigrantów z Rosji.

Socjaliści w Parlamencie Europejskim omówią politykę migracyjną Danii — Politico Europe.

Na hiszpańską wyspę El Hierro przybyło w ciągu jednego dnia 2100 migrantów — Der Spiegel.

Czytaj nas na