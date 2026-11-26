经济合作与发展组织（OECD）发布了年度报告《2026年国际移民展望》，其中分析了41个国家的移民趋势。 该报告展示了迁移方向、就业机会、入籍条件以及各国争夺外国专业人才的竞争态势。

报告得出的结论之一涉及受过高等教育的移民的就业情况。其中每三人中就有一人从事的职位与其资质水平不符。而在居住国出生的人群中，这一比例为24%。 与此同时，在欧盟，在居住国获得的学位可将按资质水平就业的差距缩小75%。

另一项趋势是获得经合组织（OECD）成员国国籍的人数不断增加。到2025年，获得国籍的人数约为300万人。 新增公民数量最多的国家是美国——89.5万人，其次是德国——30.9万人，以及西班牙——30万人。对于后两个国家而言，这均创下了历史新高。 与此同时，一些国家正在收紧获得护照所需的语言能力和居住时长要求。

国际教育的地域分布也在发生变化。2025年，赴加拿大留学的国际学生人数减少了57%，赴美国留学的人数减少了33%，赴澳大利亚留学的人数减少了13%。 相反，意大利的留学生人数增长了76%，德国则增长了45%。这些变化尤其受到移民法规调整的影响。

报告还特别指出，俄罗斯公民移居经合组织国家的数量有所减少。2024年，有12.1万俄罗斯人移居至这些国家，比前一年的18.2万人减少了34%。

尽管整体上移民限制有所收紧，各国仍在继续争夺高素质人才。为了吸引科技、医疗和科学领域的专业人才，各国正在扩大专项计划，推出专项签证，并简化文件办理手续。

因此，经合组织（OECD）的报告记录了一种矛盾的趋势：各国一方面加强了对移民的管控，另一方面却试图为外国留学生和高素质专业人才创造更具吸引力的条件。

格鲁吉亚已开始针对来自俄罗斯的非法移民展开大规模警察突击行动。

欧洲议会社会主义党团将讨论丹麦的移民政策——Politico Europe。

西班牙埃尔耶罗岛一天内迎来2100名移民——《明镜周刊》。

关注我们在