Pomimo surowych ograniczeń prawnych kobiety w Iranie nadal zajmują się tradycyjnymi rzemiosłami, w szczególności tworzą ręcznie tkany dywany, uczestniczą w zajęciach twórczych i znajdują sposoby na odpoczynek.

„Kobiety od dawna zajmują się tradycyjnymi rzemiosłami, a wiele z nich w różnych zakątkach kraju nadal kontynuuje tę działalność” – opowiedziała Iranka.

„Iran słynie z ręcznie tkanych dywanów. Kobiety od dawna zajmują się tradycyjnymi rzemiosłami, a wiele z nich w różnych zakątkach kraju nadal kontynuuje tę tradycję. Niestety same rzemieślniczki otrzymują za to grosze, podczas gdy liczni pośrednicy i handlarze czerpią zyski z ich pracy, zabierając dla siebie lwią część zysków” – zauważyła Iranka.

Sama Fateme uczęszcza na zajęcia z malarstwa. Zauważa, że w dużych miastach kobiety mają możliwość zajmowania się twórczością, jednak takie zajęcia są dostępne dalek nie dla wszystkich ze względu na koszty.

Fateme potwierdziła również, że w Teheranie istnieje podziemne życie nocne. Jak twierdzi, chodzi o zamknięte kluby nocne z ograniczonym dostępem, imprezy, a nawet kasyna.

„Tak, podziemne życie nocne istnieje – od kasyn po ekskluzywne kluby nocne z członkostwem tylko dla wybranych. Słyszałam o takich miejscach od znajomych, ale sama nigdy tam nie byłam. W Iranie organizuje się również wspaniałe imprezy i wesela, choć różnią się one w zależności od możliwości finansowych i statusu społecznego ludzi. Jednak formalnie wszystkie te zgromadzenia są nielegalne, ponieważ zgodnie z prawem kraju mężczyznom i kobietom nie wolno tańczyć razem w jednym pomieszczeniu” – podkreśliła Fateme.

Fateme opowiedziała również, że kobiety w Iranie dzielą się na dwie grupy. Większość nie ma powiązań z reżimem i go nie popiera, podczas gdy znacznie mniejsza część stoi po stronie rządu.

„Hidżab to kolejny drażliwy temat. Przez ostatnie 47 lat, od czasów rewolucji, wiele irańskich kobiet walczy o prawo wyboru: nosić go czy nie. Ostatnio presja ze strony władz w tej kwestii nieco osłabła, jednak strach i ograniczenia nigdzie nie zniknęły. Ogólnie rzecz biorąc, kobiety nadal mają bardzo ograniczone prawa społeczne i prawne. W dużych miastach zazwyczaj mogą się uczyć i pracować, ale na wyjazd za granicę wciąż potrzebna jest zgoda męża. Istnieje też wiele innych ograniczeń. Na przykład, jeśli kobieta chce się rozwieść, mąż często może przejąć opiekę nad dziećmi i pozbawić ją wielu praw wynikających z ustawy” – dodała Fateme.

Nawiasem mówiąc, Fateme wyraziła również solidarność z ukraińskimi matkami, które wraz z dziećmi zmuszone są ukrywać się w schronach przeciwbombowych z powodu rosyjskich ataków, w szczególności z użyciem dronów pochodzenia irańskiego. Kobieta podkreśliła, że każda inwazja na terytorium innego państwa jest złem, którego nie da się usprawiedliwić.

O tym w wywiadzie dla „Glavkomu” opowiedziała Fateme, która mieszka w Teheranie.

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