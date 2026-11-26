W Rosji użytkownicy zaczęli masowo zgłaszać problemy z pobieraniem i aktualizowaniem aplikacji w sklepie Google Play. Użytkownicy różnych operatorów komórkowych odnotowują te zakłócenia od połowy listopada. Pobieranie aplikacji zawiesza się, a następnie sklep wyświetla komunikat o błędzie. Niektórzy użytkownicy od tygodnia nie mogą zainstalować aktualizacji.

Ekspert RKS Global, Aleksiej Fokin, przypuszcza, że problemy z Google Play mogą wynikać z blokady serwisu YouTube. Obie platformy korzystają z tych samych serwerów Google.

Podczas pomiarów specjaliści z RKS Global stwierdzili, że w 9% punktów pomiarowych nie można połączyć się z jednym z serwerów. Może to świadczyć o zablokowaniu jego adresu IP. Już pod koniec października podobną filtrację ruchu Google odnotowali członkowie społeczności technicznej Zapret.

Po rozpoczęciu spowolnienia działania serwisu YouTube w sierpniu 2024 roku Roskomnadzor zażądał od operatorów telekomunikacyjnych podania adresów IP serwerów Google oraz informacji o ich lokalizacji. Informację tę podał „Kommersant”.

Władze rosyjskie tłumaczyły spowolnienie działania serwisu YouTube zużyciem sprzętu Google. Jednocześnie amerykańska korporacja oświadczyła, że zakłócenia w działaniu serwisu nie są związane ani z awariami technicznymi, ani z działaniami firmy.

Korporacja Google stopniowo ogranicza również obsługę swojej infrastruktury na terytorium Federacji Rosyjskiej. W grudniu 2025 roku firma poinformowała rosyjskich dostawców usług internetowych, że od początku 2026 roku zacznie wycofywać z eksploatacji część przestarzałego sprzętu. Pisał o tym serwis RBC.

Według Aleksieja Fokina zmniejszenie liczby serwerów zwiększa ryzyko, że podczas ładowania aplikacji użytkownik zostanie przekierowany na zablokowany adres IP. Może to wyjaśniać problemy z działaniem Google Play w Rosji.

Tak donoszą rosyjskie media.

Wcześniej oddział FSB w obwodzie wołgogradzkim poinformował o istnieniu tajnej uchwały rządu, która reguluje odłączanie łączności komórkowej w przypadku zagrożenia atakami dronów. Dokument ten został wspomniany w odpowiedzi służb specjalnych na pozew 24 mieszkańców regionu, którzy domagają się przestrzegania swoich praw w okresie ograniczeń dostępu do internetu.

Roskomnadzor wydał 2,27 mld rubli na opracowanie i wdrożenie mechanizmów filtrowania ruchu internetowego z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego.

Władze rosyjskie zamierzają rozwijać sieć radiową przewodową, która może stać się dodatkowym kanałem ostrzegania ludności w przypadku przerw w działaniu mobilnego internetu. Odpowiednie zmiany w Strategii rozwoju branży telekomunikacyjnej przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji Federacji Rosyjskiej.

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