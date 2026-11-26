在俄罗斯，用户开始大规模投诉Google Play商店中应用的下载和更新问题。自11月中旬以来，多家电信运营商的用户都报告了此类故障。 应用下载过程会卡住，随后应用商店会显示错误提示。部分用户已连续一周无法安装更新。

RKS Global专家阿列克谢·福金推测，Google Play出现的问题可能是YouTube被封锁所致。这两项服务均使用相同的谷歌服务器。

在测试过程中，RKS Global的专家发现，在9%的监测点无法连接到其中一台服务器。这可能表明该服务器的IP地址已被封锁。 早在10月底，技术社区Zapret的成员就已记录到类似的谷歌流量过滤现象。

自2024年8月YouTube开始出现网速变慢以来，俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）曾要求电信运营商提供谷歌服务器的IP地址及其位置信息。据《商业日报》报道。

俄罗斯当局将YouTube运行变慢归因于谷歌设备的磨损。与此同时，这家美国公司声明，视频托管平台运行中断既与技术故障无关，也与该公司自身行为无关。

谷歌公司还正在逐步减少对俄罗斯境内基础设施的支持。 2025年12月，该公司曾通知俄罗斯互联网服务提供商，将从2026年初开始逐步淘汰部分过时设备。RBC对此进行了报道。

据阿列克谢·福金称，服务器数量的减少会增加用户在加载应用时被重定向至被封锁IP地址的风险。这或许可以解释Google Play在俄罗斯运行出现的问题。

俄罗斯媒体对此进行了报道。

此前，俄罗斯联邦安全局伏尔加格勒州分局透露，存在一份保密的政府决议，该决议规定在面临无人机袭击威胁时切断移动通信。 该文件出现在特勤局对该地区24名居民提起的诉讼的答辩书中，这些居民要求在互联网访问受限期间其权利得到保障。

俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）斥资22.7亿卢布，用于开发并实施基于机器学习算法的互联网流量过滤机制。

俄罗斯当局计划发展有线广播网络，该网络可在移动互联网中断期间成为向公众发布警报的补充渠道。俄罗斯联邦数字事务部已就《通信行业发展战略》拟定了相应的修订方案。

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