В России пользователи начали массово жаловаться на проблемы с загрузкой и обновлением приложений в магазине Google Play. Сбои фиксируются с середины ноября абонентами различных операторов связи. Загрузка приложений зависает, а впоследствии магазин выдает ошибку. Некоторые пользователи не могут установить обновления уже в течение недели.

Эксперт RKS Global Алексей Фокин предполагает, что проблемы с Google Play могут быть следствием блокировки YouTube. Оба сервиса используют одни и те же серверы Google.

В ходе измерений специалисты RKS Global обнаружили, что в 9% точек измерения невозможно подключиться к одному из серверов. Это может свидетельствовать о блокировке его IP-адреса. Еще в конце октября аналогичную фильтрацию трафика Google зафиксировали участники технического сообщества Zapret.

После начала замедления работы YouTube в августе 2024 года Роскомнадзор потребовал от операторов связи предоставить IP-адреса серверов Google и информацию об их местонахождении. Об этом сообщал «Коммерсант».

Российские власти объясняли замедление работы YouTube износом оборудования Google. В то же время американская корпорация заявляла, что перебои в работе видеохостинга не связаны ни с техническими неисправностями, ни с действиями компании.

Корпорация Google также постепенно сокращает поддержку своей инфраструктуры на территории РФ. В декабре 2025 года компания предупредила российских интернет-провайдеров, что с начала 2026 года начнёт выводить из эксплуатации часть устаревшего оборудования. Об этом писало РБК.

По словам Алексея Фокина, сокращение количества серверов повышает риск того, что при загрузке приложения пользователь будет перенаправлен на заблокированный IP-адрес. Это может объяснять проблемы с работой Google Play в России.

Об этом пишут российские СМИ.

Ранее управление ФСБ России в Волгоградской области сообщило о существовании закрытого постановления правительства, регулирующего отключение мобильной связи в случае угрозы атак беспилотников. Документ упоминается в отзыве спецслужбы на иск 24 жителей региона, требующих соблюдения своих прав во время ограничений доступа к интернету.

Роскомнадзор потратил 2,27 млрд рублей на разработку и внедрение механизмов фильтрации интернет-трафика с применением алгоритмов машинного обучения.

Российские власти намерены развивать сеть проводного радиовещания, которая может стать дополнительным каналом оповещения населения во время отключений мобильного интернета. Соответствующие изменения в Стратегию развития отрасли связи подготовило Минцифры РФ.

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