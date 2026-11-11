У Росії планують відновити проводове радіо на тлі регулярних відключень інтернету

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Російська влада має намір розвивати мережу проводового радіомовлення, яка може стати додатковим каналом оповіщення населення під час відключень мобільного інтернету. Відповідні зміни до Стратегії розвитку галузі зв'язку підготувало Мінцифри РФ.

У відомстві пояснюють необхідність такого кроку збереженням напруженої геополітичної ситуації на невизначений період. За оцінкою міністерства, наявні мережі проводового радіо забезпечують не лише трансляцію трьох обов'язкових радіопрограм, а й можуть використовуватися для передавання екстрених повідомлень.

Серед переваг цієї технології російське Мінцифри називає адресну доставку сигналу, незалежність від зовнішнього електроживлення та стійкість до кібератак. У компанії «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) стверджують, що мережі в Москві, Санкт-Петербурзі та окупованому Севастополі збережені й модернізовані з урахуванням сучасних технологій та вимог безпеки.

Водночас фактичне охоплення проводового радіо в Росії залишається обмеженим. За словами партнера ComNews Research Леоніда Коніка, у країні працюють два оператори — РСВО та «Ростелеком». Перший обслуговує три міста федерального значення, другий — регіони.

Із приблизно 20 млн потенційних абонентів РСВО зберегла менш ніж 3 млн. «Ростелеком», зі свого боку, поступово відмовляється від радіоточок. Зокрема, у 2025 році в Орловській області їх налічувалося близько тисячі, а в Пермі — приблизно дві тисячі. Відновлення та модернізація інфраструктури потребуватимуть мільярдних вкладень, зазначив засновник компанії «Интернет-Розыск» Ігор Бедеров.

Експерти також звертають увагу на технічні особливості такого зв'язку. Домашній гучномовець отримує живлення від радіомережі, а не від звичайної розетки, тому може працювати навіть під час відключення електроенергії в будинку. Однак ця перевага зникає, якщо сам радіовузол не має резервного джерела живлення, пояснив експерт НТІ з технологічного розвитку Ілля Ільїнський.

Конік зауважив, що з погляду радіомовлення проводовий формат є застарілим, однак російська держава й надалі розглядає його як один з основних каналів екстреного оповіщення. При цьому доступ до таких мереж має лише незначна частина населення країни.

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