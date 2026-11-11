У Росії планують відновити проводове радіо на тлі регулярних відключень інтернету
Російська влада має намір розвивати мережу проводового радіомовлення, яка може стати додатковим каналом оповіщення населення під час відключень мобільного інтернету. Відповідні зміни до Стратегії розвитку галузі зв'язку підготувало Мінцифри РФ.
У відомстві пояснюють необхідність такого кроку збереженням напруженої геополітичної ситуації на невизначений період. За оцінкою міністерства, наявні мережі проводового радіо забезпечують не лише трансляцію трьох обов'язкових радіопрограм, а й можуть використовуватися для передавання екстрених повідомлень.
Серед переваг цієї технології російське Мінцифри називає адресну доставку сигналу, незалежність від зовнішнього електроживлення та стійкість до кібератак. У компанії «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) стверджують, що мережі в Москві, Санкт-Петербурзі та окупованому Севастополі збережені й модернізовані з урахуванням сучасних технологій та вимог безпеки.
Водночас фактичне охоплення проводового радіо в Росії залишається обмеженим. За словами партнера ComNews Research Леоніда Коніка, у країні працюють два оператори — РСВО та «Ростелеком». Перший обслуговує три міста федерального значення, другий — регіони.
Із приблизно 20 млн потенційних абонентів РСВО зберегла менш ніж 3 млн. «Ростелеком», зі свого боку, поступово відмовляється від радіоточок. Зокрема, у 2025 році в Орловській області їх налічувалося близько тисячі, а в Пермі — приблизно дві тисячі. Відновлення та модернізація інфраструктури потребуватимуть мільярдних вкладень, зазначив засновник компанії «Интернет-Розыск» Ігор Бедеров.
Експерти також звертають увагу на технічні особливості такого зв'язку. Домашній гучномовець отримує живлення від радіомережі, а не від звичайної розетки, тому може працювати навіть під час відключення електроенергії в будинку. Однак ця перевага зникає, якщо сам радіовузол не має резервного джерела живлення, пояснив експерт НТІ з технологічного розвитку Ілля Ільїнський.
Конік зауважив, що з погляду радіомовлення проводовий формат є застарілим, однак російська держава й надалі розглядає його як один з основних каналів екстреного оповіщення. При цьому доступ до таких мереж має лише незначна частина населення країни.
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