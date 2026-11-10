У Бурятії мобільний інтернет глушитимуть до кінця війни проти України

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У російській Бурятії, розташованій приблизно за 4500 км від кордону з Україною, обмеження мобільного інтернету діятимуть до завершення війни. Таке рішення пояснюють необхідністю захисту стратегічних об'єктів і безпеки населення, заявив голова республіки Олексій Циденов під час прямого ефіру в понеділок.

За його словами, уповільнення мобільного трафіку 4G є вимушеним, але тимчасовим заходом. Обмеження обіцяють скасувати після повернення до звичайного режиму роботи мережі. Про це повідомляє видання «Люди Байкала».

Циденов нагадав про атаку українських безпілотників на військовий аеродром «Біла» в Іркутській області в червні 2025 року. Там базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Тоді в межах операції «Павутина» українські спецслужби використали невеликі дрони, які запускали з трейлерів поблизу цілей на кількох російських військових аеродромах.

За даними «Монітора Рунета», жителі Бурятії майже щодня повідомляють про відключення мобільного інтернету та роботу так званих «білих списків» — переліків сайтів, доступ до яких влада залишає під час обмежень. Загалом блокування мобільного зв'язку фіксують у 60–70 регіонах Росії щодня.

Водночас у самій Бурятії від початку повномасштабної війни жодного разу не оголошували загрозу атаки безпілотників і не закривали аеропорти.

Ще в травні Циденов пояснював обмеження мобільного інтернету в Улан-Уде міркуваннями безпеки. Тоді він стверджував, що українські дрони під час операції «Павутина» злітали з вантажівок і керувалися через мобільний зв'язок, а спроби подібних атак нібито тривають. Водночас голова республіки заявляв, що без інтернету іноді незручно, але раніше люди обходилися без нього.

У Бурятії також розгорнуте масштабне виробництво FPV-дронів та безпілотних комплексів, зокрема «Бургэд» і «Мангас», які постачають російській армії. У жовтні Циденов повідомляв, що військам передали вже понад 5 тисяч таких апаратів.

Москвичам на три дні відключать мобільний інтернет через путіна.

У Санкт-Петербурзі раніше стався масштабний збій у роботі мобільного інтернету. Відключення співпало з прибуттям до Петербурга путіна, де він має зустрітися з правителем Малайзії султаном Ібрагімом Ісмаїлом та провести робочі зустрічі з губернаторами Петербурга і Ленобласті.

Прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков заявив, що обмеження на мобільний інтернет під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), де також був путін, застосували для запобігання загрозам безпеці. Йдеться про загрози з боку України.

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