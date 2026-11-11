Захарова висміяла пропозицію Британії відновити контакти з РФ

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Речниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на ініціативу британського міністра оборони Веса Стрітінга щодо створення нових каналів комунікації між Лондоном і Москвою.

Вона заявила, що британський міністр може напряму звернутися до російського Міноборони, де нібито готові відповісти на дзвінок.

Також Захарова звинуватила Лондон у припиненні попередніх контактів у 2024 році та назвала пропозицію Стрітінга проявом некомпетентності.

У Великій Британії затримали 41-річного військовослужбовця армії США. Його підозрюють у правопорушеннях, пов’язаних зі шпигунством на користь Росії. Чоловіка затримали поблизу міста Глостер, а зараз він перебуває під вартою в поліцейській дільниці Лондона.

Велика Британія та країни Північної Європи домовилися посилити військово-морську співпрацю для стримування Росії, зокрема протидії її підводним човнам.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг закликав європейські країни з обережністю ставитися до слів Володимира Путіна про те, що Росія не збирається нападати на Європу. Він нагадав, що російська армія вже веде війну на європейському континенті — проти України. Під час зустрічі в Брюсселі Стрітінг також наголосив на необхідності тіснішої співпраці між Британією та ЄС у сфері оборони.

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